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سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة
سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:05+0000
2022-06-04T08:05+0000
سلطنة عمان
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال وزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، إن "لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان اكتشافات نفطية جديدة".وأكد استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.كما أشار إلى أن احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.
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سلطنة عمان, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

08:05 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANIصور، سلطنة عمان، 2019
صور، سلطنة عمان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANI
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أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال وزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، إن "لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان اكتشافات نفطية جديدة".
وأضاف أن "هذه الاكتشافات ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة".
وأكد استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.
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