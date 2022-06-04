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https://arabic.sputniknews.com/20220604/شاكيرا-تكشف-عن-سبب-نقلها-إلى-المستشفى-1063089979.html
شاكيرا تكشف عن سبب نقلها إلى المستشفى
شاكيرا تكشف عن سبب نقلها إلى المستشفى
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، سبب ذهابها إلى المستشفى بعد أن تناقل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي خبر إسعافها إثر إصابتها بحالة انهيار عصبي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T17:24+0000
2022-06-04T17:24+0000
العالم
شاكيرا
بيكيه
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وقالت شاكيرا: "إنها تتلقى الكثير من الرسائل المثيرة للقلق والتي مفادها أنني شوهدت في سيارة إسعاف"، مما دفعها إلى الكشف عن وجود والدها في المستشفى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم.وكشفت المغنية البالغة من العمر 45 عاما في منشور عبر تويتر أن والدها، ويليام مبارك شديد، بدأ يتعافى في المستشفى بعد تعرضه لـ "سقوط سيئ".وقالت صاحبة أغنية "Hips Don't Lie": "يا رفاق، إنني أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير القلق والتي تقول بأنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخرا".وتابعت: "أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي (28 مايو)، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".وأضافت شاكيرا: "من فضلكم تمنوا له كل الخير وشكراً لكم جميعاً كما هو الحال دائماً على كل حبكم ودعمكم"، وفقا لموقع "people".وتأتي هذه الأخبار وسط إعلان شاكيرا في نفس اليوم في بيان، أنها وشريكها جيرارد بيكيه، 35 عاما، يسيران في طريقهما إلى الانفصال.
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العالم, شاكيرا, بيكيه, انفصال

شاكيرا تكشف عن سبب نقلها إلى المستشفى

17:24 GMT 04.06.2022
© Photo / Holaالمطربة الكولومبية شاكيرا في مجلة "هولا" الإسبانية
المطربة الكولومبية شاكيرا في مجلة هولا الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Photo / Hola
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كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، سبب ذهابها إلى المستشفى بعد أن تناقل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي خبر إسعافها إثر إصابتها بحالة انهيار عصبي.
وقالت شاكيرا: "إنها تتلقى الكثير من الرسائل المثيرة للقلق والتي مفادها أنني شوهدت في سيارة إسعاف"، مما دفعها إلى الكشف عن وجود والدها في المستشفى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم.
وكشفت المغنية البالغة من العمر 45 عاما في منشور عبر تويتر أن والدها، ويليام مبارك شديد، بدأ يتعافى في المستشفى بعد تعرضه لـ "سقوط سيئ".
وقالت صاحبة أغنية "Hips Don't Lie": "يا رفاق، إنني أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير القلق والتي تقول بأنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخرا".
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وتابعت: "أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي (28 مايو)، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".
وأضافت شاكيرا: "من فضلكم تمنوا له كل الخير وشكراً لكم جميعاً كما هو الحال دائماً على كل حبكم ودعمكم"، وفقا لموقع "people".
وتأتي هذه الأخبار وسط إعلان شاكيرا في نفس اليوم في بيان، أنها وشريكها جيرارد بيكيه، 35 عاما، يسيران في طريقهما إلى الانفصال.
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