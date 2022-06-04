https://arabic.sputniknews.com/20220604/شرب-الشاي-بانتظام-يحميك-من-أعراض-الأرق-المزمن-1063082559.html
شرب الشاي بانتظام يحميك من أعراض الأرق المزمن
شرب الشاي بانتظام يحميك من أعراض الأرق المزمن
كشفت دراسة حديثة عن فوائد كبيرة للمداومة على شرب الشاي أبرزها مكافحة أعراض الإرهاق المزمن الذي يتعرض لها البعض. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:42+0000
2022-06-04T14:42+0000
2022-06-04T14:42+0000
منوعات
الصين
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وبحسب الدراسة التي شارك فيها نحو 1800 فرد في الصين على مدى 6 سنوات، فإن المداومة على شرب الشاي تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بعدم انتظام النوم لدى البعض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم وجود نصائح بعدم الإكثار من شرب الشاي قبل النوم حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، إلا أن الدراسة أثبتت أهميته لتخفيف الكثير من المشاكل الصحية.كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين شرب الشاي والمشاكل الصحية المرتبطة بنشاط البكتيريا المعوية.وتقول الصحيفة إن نحو 10 إلى 12 في المئة من سكان العالم يعانون من أعراض الأرق المزمن التي تشمل صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر والشعور بالتعب وتغير الحالة المزاجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/شرب-هذا-الشاي-مسرطن-مثل-تدخين-100-سيجارة-1059467764.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
شرب الشاي بانتظام يحميك من أعراض الأرق المزمن
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كشفت دراسة حديثة عن فوائد كبيرة للمداومة على شرب الشاي أبرزها مكافحة أعراض الإرهاق المزمن الذي يتعرض لها البعض.
وبحسب الدراسة التي شارك فيها نحو 1800 فرد في الصين على مدى 6 سنوات، فإن المداومة على شرب الشاي تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مخاطر الأمراض
المرتبطة بعدم انتظام النوم لدى البعض، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم وجود نصائح بعدم الإكثار من شرب الشاي
قبل النوم حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، إلا أن الدراسة أثبتت أهميته لتخفيف الكثير من المشاكل الصحية.
كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين شرب الشاي والمشاكل الصحية
المرتبطة بنشاط البكتيريا المعوية.
وتقول الصحيفة إن نحو 10 إلى 12 في المئة من سكان العالم يعانون من أعراض الأرق المزمن التي تشمل صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر والشعور بالتعب وتغير الحالة المزاجية.