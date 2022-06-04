https://arabic.sputniknews.com/20220604/ضبط-عدد-كبير-من-الهواتف-النقالة-تقدر-بالملايين-خلال-عملية-تفتيش-لسيارة-في-المغرب--1063063882.html
ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب
ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب
ضبطت سلطات المغرب كمية كبيرة من الهواتف النقالة من النوع الممتاز والتي يقدر سعرها بالملايين، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:39+0000
2022-06-04T08:39+0000
2022-06-04T08:39+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وبحسب موقع "أكادير24"، أدت عملية البحث والتفتيش اليدوي، إلى العثور على أكثر من 120 هاتفا نقالا، مخبأ بطريقة دقيقة ومحكمة داخل السيارة المذكورة في مدينة أكادير.وتم حجز السيارة والهواتف النقالة، كما تم تحرير محضر قانوني في حق السائق، بأمر من النيابة العامة المختصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/قانون-الإحسان-العمومي-يثير-الجدل-في-المغرب-وتحركات-لمنع-التصويت-عليه-1063054413.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب
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ضبطت سلطات المغرب كمية كبيرة من الهواتف النقالة من النوع الممتاز والتي يقدر سعرها بالملايين، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة.
وبحسب موقع "أكادير24
"، أدت عملية البحث والتفتيش اليدوي، إلى العثور على أكثر من 120 هاتفا نقالا، مخبأ بطريقة دقيقة ومحكمة داخل السيارة المذكورة في مدينة أكادير.
وتم حجز السيارة والهواتف النقالة، كما تم تحرير محضر قانوني في حق السائق، بأمر من النيابة العامة المختصة.