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ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب
ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب
ضبطت سلطات المغرب كمية كبيرة من الهواتف النقالة من النوع الممتاز والتي يقدر سعرها بالملايين، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:39+0000
2022-06-04T08:39+0000
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وبحسب موقع "أكادير24"، أدت عملية البحث والتفتيش اليدوي، إلى العثور على أكثر من 120 هاتفا نقالا، مخبأ بطريقة دقيقة ومحكمة داخل السيارة المذكورة في مدينة أكادير.وتم حجز السيارة والهواتف النقالة، كما تم تحرير محضر قانوني في حق السائق، بأمر من النيابة العامة المختصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/قانون-الإحسان-العمومي-يثير-الجدل-في-المغرب-وتحركات-لمنع-التصويت-عليه-1063054413.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

ضبط كمية كبيرة من الهواتف النقالة تقدر بالملايين خلال عملية تفتيش لسيارة في المغرب

08:39 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTهواتف "غوغل بيكسل 6"
هواتف غوغل بيكسل 6 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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ضبطت سلطات المغرب كمية كبيرة من الهواتف النقالة من النوع الممتاز والتي يقدر سعرها بالملايين، خلال عملية تفتيش روتينية لسيارة.
وبحسب موقع "أكادير24"، أدت عملية البحث والتفتيش اليدوي، إلى العثور على أكثر من 120 هاتفا نقالا، مخبأ بطريقة دقيقة ومحكمة داخل السيارة المذكورة في مدينة أكادير.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
قانون "الإحسان العمومي" يثير الجدل في المغرب… وتحركات لمنع التصويت عليه
أمس, 20:26 GMT
وتم حجز السيارة والهواتف النقالة، كما تم تحرير محضر قانوني في حق السائق، بأمر من النيابة العامة المختصة.
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