https://arabic.sputniknews.com/20220604/طالبان-تطرد-مدرسات-جامعيات-لرفضهن-ارتداء-النقاب-1063072223.html

"طالبان" تطرد مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب

"طالبان" تطرد مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب

قال خليل ميناوي، المدير السابق لوكالة "بختار"، إن "طالبان" طردت مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:28+0000

2022-06-04T11:28+0000

2022-06-04T11:28+0000

العالم

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وأرسل ميناوي نسخة من أمر رئيس الجامعة، نقيب الله قزيزادة، إلى وسائل الإعلام.وقع الحادث في جامعة بدخشان، وبقرار من المجلس العلمي للجامعة، تم فصل منيرة الأميار ومزدة تابيش، وهي عميدة كلية العلوم الاجتماعية، وفايزة الدرشاني من كلية الزراعة لرفضهن تغطية وجوههن بالنقاب.وفي وقت سابق، ألزمت طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب.وأمرت "طالبان" الفتيات المسجلات في هذه الجامعات بمغادرة الفصول الدراسية قبل الطلاب الذكور بخمس دقائق، والانتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر أولئك المبنى، بحسب هذا المرسوم.وأضاف المرسوم أنه سيُطلب من الجامعات توظيف معلمات للطالبات أو محاولة توظيف "أساتذة مسنين" بعد التحقق من أخلاقهم الحميدة، فيما سيواجه نظام طالبان مشكلة فيما يتعلق بالفصول غير المختلطة، حيث لا يوجد عدد كاف من المعلمات أو الفصول الدراسية لفصل الإناث عن الذكور، كما قال أستاذ جامعي طلب عدم الكشف عن هويته.يذكر أن حركة طالبان كانت قد فرضت سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وحاول آلاف الأفغان الفرار خوفا من نظام قمعي مماثل لآخر مرة كانت فيها الجماعة في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.

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