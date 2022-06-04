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https://arabic.sputniknews.com/20220604/طالبان-تطرد-مدرسات-جامعيات-لرفضهن-ارتداء-النقاب-1063072223.html
"طالبان" تطرد مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب
"طالبان" تطرد مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب
قال خليل ميناوي، المدير السابق لوكالة "بختار"، إن "طالبان" طردت مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:28+0000
2022-06-04T11:28+0000
العالم
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وأرسل ميناوي نسخة من أمر رئيس الجامعة، نقيب الله قزيزادة، إلى وسائل الإعلام.وقع الحادث في جامعة بدخشان، وبقرار من المجلس العلمي للجامعة، تم فصل منيرة الأميار ومزدة تابيش، وهي عميدة كلية العلوم الاجتماعية، وفايزة الدرشاني من كلية الزراعة لرفضهن تغطية وجوههن بالنقاب.وفي وقت سابق، ألزمت طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب.وأمرت "طالبان" الفتيات المسجلات في هذه الجامعات بمغادرة الفصول الدراسية قبل الطلاب الذكور بخمس دقائق، والانتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر أولئك المبنى، بحسب هذا المرسوم.وأضاف المرسوم أنه سيُطلب من الجامعات توظيف معلمات للطالبات أو محاولة توظيف "أساتذة مسنين" بعد التحقق من أخلاقهم الحميدة، فيما سيواجه نظام طالبان مشكلة فيما يتعلق بالفصول غير المختلطة، حيث لا يوجد عدد كاف من المعلمات أو الفصول الدراسية لفصل الإناث عن الذكور، كما قال أستاذ جامعي طلب عدم الكشف عن هويته.يذكر أن حركة طالبان كانت قد فرضت سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وحاول آلاف الأفغان الفرار خوفا من نظام قمعي مماثل لآخر مرة كانت فيها الجماعة في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.
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العالم

"طالبان" تطرد مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب

11:28 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Armanطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
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قال خليل ميناوي، المدير السابق لوكالة "بختار"، إن "طالبان" طردت مدرسات جامعيات لرفضهن ارتداء النقاب.
وأرسل ميناوي نسخة من أمر رئيس الجامعة، نقيب الله قزيزادة، إلى وسائل الإعلام.
وقع الحادث في جامعة بدخشان، وبقرار من المجلس العلمي للجامعة، تم فصل منيرة الأميار ومزدة تابيش، وهي عميدة كلية العلوم الاجتماعية، وفايزة الدرشاني من كلية الزراعة لرفضهن تغطية وجوههن بالنقاب.
وفي وقت سابق، ألزمت طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب.
مقدمة البرامج الأفغانية في قناة 1TV، مشيد بارز، تستعد لتغطية وجهها بالحجاب قبل بث مباشر في كابول لتنفيذا لأوامر حكومة طالبان، 25 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
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وأمرت "طالبان" الفتيات المسجلات في هذه الجامعات بمغادرة الفصول الدراسية قبل الطلاب الذكور بخمس دقائق، والانتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر أولئك المبنى، بحسب هذا المرسوم.
وأضاف المرسوم أنه سيُطلب من الجامعات توظيف معلمات للطالبات أو محاولة توظيف "أساتذة مسنين" بعد التحقق من أخلاقهم الحميدة، فيما سيواجه نظام طالبان مشكلة فيما يتعلق بالفصول غير المختلطة، حيث لا يوجد عدد كاف من المعلمات أو الفصول الدراسية لفصل الإناث عن الذكور، كما قال أستاذ جامعي طلب عدم الكشف عن هويته.
يذكر أن حركة طالبان كانت قد فرضت سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وحاول آلاف الأفغان الفرار خوفا من نظام قمعي مماثل لآخر مرة كانت فيها الجماعة في السلطة من عام 1996 إلى عام 2001.
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