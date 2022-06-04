https://arabic.sputniknews.com/20220604/طبيب-تركي-يترشح-لعضوية-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-عن-الحزب-الجمهوري-1063064170.html
طبيب تركي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري
طبيب تركي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري
استطاع الجراح الأمريكي من أصول تركية، محمد أوز، الفوز بالانتخابات الحزبية الداخلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:41+0000
2022-06-04T08:41+0000
2022-06-04T08:41+0000
العالم
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الفوز الأخير للمرشح، الطبيب ذو الأصول التركية محمد أوز، أعطاه الحق بالترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيدعم عضوية الجراح التركي الشهير عالميًا محمد أوز، في انتخابات مجلس الشيوخ.وقال ترامب في بيان له إن "ولاية بنسلفانيا تتمتع بفرصة جيدة للغاية لحماية أمريكا من خلال انتخاب الطبيب الذكي والمعروف محمد أوز لمجلس الشيوخ الأمريكي".وأشار إلى أن محمد أوز لديه "فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات العامة ضد الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين يسعون إلى إلحاق ضرر لا يمكن تصوره ببلدنا".والطبيب أوز، 61 عامًا، من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره في برنامج "أوبرا وينفري"، وتقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو" الحواري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طبيب تركي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري
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استطاع الجراح الأمريكي من أصول تركية، محمد أوز، الفوز بالانتخابات الحزبية الداخلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن الفوز الأخير للمرشح، الطبيب ذو الأصول التركية محمد أوز، أعطاه الحق بالترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.
في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيدعم عضوية الجراح التركي الشهير عالميًا محمد أوز، في انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال ترامب في بيان له إن "ولاية بنسلفانيا تتمتع بفرصة جيدة للغاية لحماية أمريكا من خلال انتخاب الطبيب الذكي والمعروف محمد أوز لمجلس الشيوخ الأمريكي".
وأشار إلى أن محمد أوز لديه "فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات العامة ضد الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين يسعون إلى إلحاق ضرر لا يمكن تصوره ببلدنا".
والطبيب أوز، 61 عامًا، من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره في برنامج "أوبرا وينفري"، وتقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو" الحواري.