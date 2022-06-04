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https://arabic.sputniknews.com/20220604/ظهور-محامية-جوني-ديب-مع-حبيبها-يخيب-آمال-محبي-نجم-هوليود-1063079749.html
ظهور محامية جوني ديب مع حبيبها يخيب آمال محبي نجم هوليود
ظهور محامية جوني ديب مع حبيبها يخيب آمال محبي نجم هوليود
شوهدت محامية جوني ديب الفاتنة، كاميل فاسكيز، لأول مرة مع صديقها البريطاني إدوارد أوين، لتدحض بذلك شائعات مفادها أنها تواعد سراً موكلها نجم هوليوود. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:34+0000
2022-06-04T13:34+0000
العالم
جوني ديب
آمبر هيرد
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وتشير الصور التي تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى ظهور فاسكيز، 37 عاما، وصديقها إدوارد أوين، 38 عامًا، الذي يعيش في لندن، معًا يوم الخميس يغادران فندق ريتز كارلتون في فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منطقة ليست بعيدة عن محكمة مقاطعة فيرفاكس التي تمت فيها المحاكمة.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، حققت فاسكيز مؤخرا شهرة واسعة حول العالم إثر دورها البارز في مساعدة موكلها الممثل الأمريكي جوني ديب في الحصول على حكم ضخم بقيمة 10.35 مليون دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.وخلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، أثارت التفاعلات التي أشير إليها بأنها "رومنسية" بين المحامية وديب في قاعة المحكمة تكهنات انتشرت على نطاق واسع عن مدى عمق العلاقة بينهما، إذ تفاعل محبو النجم الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تلك المزاعم آملين بأن نجمهم المحبوب قد وجد الحب الحقيقي بعد كل تلك المصاعب التي واجهها خلال سنواته الأخيرة، لتأتي هذه الصور التي تجمع فاسكيز بصديقها أوين وتدحض كل ما سبق من تكهنات.ومع ذلك، تقول المصادر إنها كانت تواعد أوين دون لفت للأنظار، مشيرة إلى أنها "علاقة جديدة تماما لكن إدوارد مغرم بها"، حيث زار كاميل في الولايات المتحدة منذ أن بدأت هذه المحاكمة وهي تخطط لزيارته في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القضية.وتلقى أوين تعليمه في كامبريدج، وهو رئيس تنفيذي لشركة WeWork، حيث يعد مسؤولاً عن العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.فيما لم يدل أي من الطرفين بأي تصريح أو تعليق حول الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/محامية-جوني-ديب-تتخطى-شهرتها-قاعة-المحكمة-1062519299.html
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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد

ظهور محامية جوني ديب مع حبيبها يخيب آمال محبي نجم هوليود

13:34 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Poolمحاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دعوى تشهير، الولايات المتحدة
محاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دعوى تشهير، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
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شوهدت محامية جوني ديب الفاتنة، كاميل فاسكيز، لأول مرة مع صديقها البريطاني إدوارد أوين، لتدحض بذلك شائعات مفادها أنها تواعد سراً موكلها نجم هوليوود.
وتشير الصور التي تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى ظهور فاسكيز، 37 عاما، وصديقها إدوارد أوين، 38 عامًا، الذي يعيش في لندن، معًا يوم الخميس يغادران فندق ريتز كارلتون في فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منطقة ليست بعيدة عن محكمة مقاطعة فيرفاكس التي تمت فيها المحاكمة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، حققت فاسكيز مؤخرا شهرة واسعة حول العالم إثر دورها البارز في مساعدة موكلها الممثل الأمريكي جوني ديب في الحصول على حكم ضخم بقيمة 10.35 مليون دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.
وخلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، أثارت التفاعلات التي أشير إليها بأنها "رومنسية" بين المحامية وديب في قاعة المحكمة تكهنات انتشرت على نطاق واسع عن مدى عمق العلاقة بينهما، إذ تفاعل محبو النجم الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع تلك المزاعم آملين بأن نجمهم المحبوب قد وجد الحب الحقيقي بعد كل تلك المصاعب التي واجهها خلال سنواته الأخيرة، لتأتي هذه الصور التي تجمع فاسكيز بصديقها أوين وتدحض كل ما سبق من تكهنات.
الممثل الأمريكي جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
محامية جوني ديب تتخطى شهرتها قاعة المحكمة
21 مايو, 16:12 GMT
ومع ذلك، تقول المصادر إنها كانت تواعد أوين دون لفت للأنظار، مشيرة إلى أنها "علاقة جديدة تماما لكن إدوارد مغرم بها"، حيث زار كاميل في الولايات المتحدة منذ أن بدأت هذه المحاكمة وهي تخطط لزيارته في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القضية.
وتلقى أوين تعليمه في كامبريدج، وهو رئيس تنفيذي لشركة WeWork، حيث يعد مسؤولاً عن العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
فيما لم يدل أي من الطرفين بأي تصريح أو تعليق حول الأمر.
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