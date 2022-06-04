https://arabic.sputniknews.com/20220604/علماء-بريطانيون-يطورون-مجموعة-من-الأدوية-لعلاج-سرطان-الرئة-1063084136.html
علماء بريطانيون يطورون مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الرئة
علماء بريطانيون يطورون مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الرئة
طور علماء بريطانيون مجموعة جديدة من الأدوية التي أثبتت في التجارب السريرية فعاليتها بأكثر من ضعفي العلاج الكيميائي ضد سرطان الرئة، وفقا لبيان نشر على الموقع... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:23+0000
2022-06-04T15:23+0000
2022-06-04T15:23+0000
مجتمع
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وأكد بيان العلماء أن الجمع بين مركبات (فس-6766 و إيفروليموس) كان فعالا ضد "أشكال متقدمة من السرطان مع عدد من الطفرات الجينية، وأجريت الاختبارات على 30 مريض، بما في ذلك 11 شخص مصابين بسرطان الرئة.وقال المعهد في بيان صحفي: "عند نصف المرضى المصابين بسرطان الرئة، لم يلاحظ تطور المرض لمدة ستة أشهر، وهو ما يعادل ضعف التأثير المتوقع للعلاج الكيميائي في هذه المرحلة من المرض".وفقا لنتائج الاختبارات، أصبحت الأورام أصغر بنسبة تزيد عن 30% عند إثنين من أصل 11 مريضا مصابا بسرطان الرئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/أعراضه-وأسبابه-كيف-يمكن-إيقاف-سرطان-الرئة-1059681032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
علماء بريطانيون يطورون مجموعة من الأدوية لعلاج سرطان الرئة
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طور علماء بريطانيون مجموعة جديدة من الأدوية التي أثبتت في التجارب السريرية فعاليتها بأكثر من ضعفي العلاج الكيميائي ضد سرطان الرئة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد لندن لأبحاث السرطان.
وأكد بيان العلماء
أن الجمع بين مركبات (فس-6766 و إيفروليموس) كان فعالا ضد "أشكال متقدمة من السرطان مع عدد من الطفرات الجينية، وأجريت الاختبارات على 30 مريض، بما في ذلك 11 شخص مصابين بسرطان الرئة.
وقال المعهد في بيان صحفي: "عند نصف المرضى المصابين بسرطان الرئة، لم يلاحظ تطور المرض لمدة ستة أشهر، وهو ما يعادل ضعف التأثير المتوقع للعلاج الكيميائي في هذه المرحلة من المرض".
وفقا لنتائج الاختبارات، أصبحت الأورام أصغر بنسبة تزيد عن 30% عند إثنين من أصل 11 مريضا مصابا بسرطان الرئة.