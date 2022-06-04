https://arabic.sputniknews.com/20220604/على-طريقتها-الخاصة-البحرية-الصينية-تشارك-في-سباق-قوارب-التنين-1063095233.html
على طريقتها الخاصة… البحرية الصينية تشارك في سباق "قوارب التنين"
على طريقتها الخاصة… البحرية الصينية تشارك في سباق "قوارب التنين"
تشارك القوات البحرية الصينية في احتفالات الصين بمهرجان قوارب التنين، الذي يعد من المهرجانات التقليدية الكبيرة في الصين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:18+0000
2022-06-04T19:18+0000
2022-06-04T19:17+0000
منوعات
الصين
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وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية : "إن القوات البحرية الصينية تحتفل بمهرجان قوارب التنين على طريقتها الخاصة بعيدا عن الأنهار والبحيرات الصغيرة".ولفتت إلى أن احتفال البحرية الصينية بهذه المناسبة يكون في أعالي البحار والمحيطات للتأكيد على تأمين وسلامة الأراضي الصينية.وأوضحت الشبكة أن سباق "قوارب التنين" للبحرية الصينية لا يرتبط بالسرعة وإنما يشهد مواجهة نيران المدفعية.كما تقوم وحدات البحرية الصينية بدوريات الاستعداد القتالي وتدريبات مشتركة للحراسة البحرية للتأكيد على جاهزيتها القتالية على مدار الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الصين-تعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-بحرية-بعد-انتقادات-أمريكية-1062764274.html
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منوعات, الصين
على طريقتها الخاصة… البحرية الصينية تشارك في سباق "قوارب التنين"
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تشارك القوات البحرية الصينية في احتفالات الصين بمهرجان قوارب التنين، الذي يعد من المهرجانات التقليدية الكبيرة في الصين.
وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية : "إن القوات البحرية الصينية تحتفل بمهرجان قوارب التنين على طريقتها الخاصة بعيدا عن الأنهار والبحيرات الصغيرة".
ولفتت إلى أن احتفال البحرية الصينية
بهذه المناسبة يكون في أعالي البحار والمحيطات للتأكيد على تأمين وسلامة الأراضي الصينية.
وأوضحت الشبكة أن سباق "قوارب التنين" للبحرية الصينية لا يرتبط بالسرعة وإنما يشهد مواجهة نيران
المدفعية.
كما تقوم وحدات البحرية الصينية بدوريات الاستعداد القتالي وتدريبات مشتركة
للحراسة البحرية للتأكيد على جاهزيتها القتالية على مدار الساعة.