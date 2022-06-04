https://arabic.sputniknews.com/20220604/في-اليوم-العالمي-لضحايا-العدوان-على-الأطفال-مسؤول-فلسطيني-500-طفل-اعتقلتهم-إسرائيل-منذ-مطلع-العام-1063088625.html

في اليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال.. مسؤول فلسطيني: 500 طفل اعتقلتهم إسرائيل منذ مطلع العام

في اليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال.. مسؤول فلسطيني: 500 طفل اعتقلتهم إسرائيل منذ مطلع العام

قال عبدالناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "إسرائيل لم تتوقف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن عدوانها على... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T16:47+0000

2022-06-04T16:47+0000

2022-06-04T16:47+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

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وأكد فراونة أنه كان هناك الكثير من الضحايا الفلسطينيين ومنهم الأطفال الأبرياء، الذين لم تراع إسرائيل صغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية وحقوقهم الأساسية في الحق والحياة، فقتلت واعتقلت منهم عشرات الآلاف.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتقلت إسرائيل منذ العام 1967 ما يزيد عن 50 ألف طفل فلسطيني، ذكورا وإناثًا، دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، كما لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم.وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال، قال إن "سلطات الاحتلال واصل استهداف واعتقال الأطفال الفلسطينيين دون توقف، ولم تخلِ السجون الإسرائيلية يومًا من تمثيلهم، حيث جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل".وبحسب فروانة، قد سُجل "عتقال (1300) طفل/ة فلسطيني/ة خلال العام المنصرم 2021، وهذا يشكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020، فيما اعتقلت إسرائيل قرابة (500) طفل منذ مطلع العام الجاري، والغالبية العظمى كانوا من القدس المحتلة، ولا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (172) طفلاً".وأكد أن إسرائيل تعمد إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وأحياناً يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات في ظروف سيئة للغاية وضمن شروط حياتية قاسية، ويُعاملوا معاملة لا إنسانية وبقسوة وعنف، ويُحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء المناسب وزيارات الأهل دون عراقيل والمحاكمة العادلة وغيرها، ناهيك عن تعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد.وأوضح أن هؤلاء الأطفال يعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة والتي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالباً باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال، هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، حيث نكاد نجزم هنا بأن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأطفال تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة مما يشكل عبئاً اقتصادياَ على الأهل الذين يضطرون لدفعها حرصاً على أبنائهم القُصر وتجنباً لاستمرار بقائهم في السجن.وبين أنه بالإضافة إلى هذا يأتي التوسع في اللجوء إلى فرض "الحبس المنزلي" والتي بات يشكل ظاهرة آخذة بالاتساع وخاصة في القدس، الأمر الذي حوّل مئات البيوت الفلسطينية هناك إلى سجون، وجعّل من المقدسيين سجّانين على أبنائهم القُصّر، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال وذويهم.واستطرد: "دفع أطفال فلسطين ثمناً باهظاً، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، ومن يقرأ شهادات الأطفال الذين مرّوا بتجربة الاعتقال يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز، ليست سوى مسلخ للطفولة الفلسطينية وافتراس لكل ما هو جميل ورائع فيها، وأن كافة سجون الاحتلال ومعتقلاته، هي أماكن لاستهداف براءتهم وتدمير مستقبلهم، وأن حقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية ليس لها مكان على أجندة الاحتلال حينما يتعلق الأمر بمعاملة الأطفال الفلسطينيين، فيما تفاقمت معاناتهم أكثر مع انتشار فيروس كورونا، وتضاعفت مع تصاعد الانتهاكات بحقهم واستمرار الاستهتار الإسرائيلي بحياتهم وأوضاعهم الصحية".ويقول فروانة إن "كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن إسرائيل بكل مكوناتها تشارك في استهداف الأطفال الفلسطينيين، في إطار عدوانها السافر على الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، ضمن سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها".ودعا فراونة الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية وتوفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وكذلك احتضان ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء حملات الاعتقال المستمرة التي تستهدف وبشكل ممنهج واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية".يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت الاحتفال بيوم 4 حزيران/يونيو من كل عام بوصفه اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة على حماية حقوق الأطفال استنادا لاتفاقية حقوق الطفل.

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