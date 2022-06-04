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https://arabic.sputniknews.com/20220604/قادة-دول-غرب-أفريقيا-يؤجلون-بحث-تخفيف-العقوبات-على-المجالس-العسكرية-الانقلابية-1063100423.html
قادة دول غرب أفريقيا يؤجلون بحث تخفيف العقوبات على المجالس العسكرية الانقلابية
قادة دول غرب أفريقيا يؤجلون بحث تخفيف العقوبات على المجالس العسكرية الانقلابية
قرر قادة قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تأجيل البحث في مسألة العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية بعد إخفاقهم في التوصل إلى... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:29+0000
2022-06-04T21:30+0000
الانقلاب العسكري في غينيا
المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في رئاسة غانا طلب عدم ذكر اسمه أن قرارات المجموعة تم تأجيلها لقمة أخرى في العاصمة الغانية، أكرا في 3 تموز/يوليو.لم يتفق قادة المجموعة المجتمعون في أكرا اليوم السبت على تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا أو تشديدها.وذكر مشارك في القمة طلب عدم الكشف عن هويته أن رؤساء الدول لم ينجحوا في التوصل لاتفاق "خصوصا بشأن مالي".واليوم السبت افتتحت قمة المجموعة لبحث مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.وافتتح الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو القمة في ظل غياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.وشهدت منطقة غرب إفريقيا انقلابات عسكرية عديدة في أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في أيلول/سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في كانون الثاني/يناير.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/مالي-تعلن-إحباط-محاولة-انقلابية-مدعومة-من-دولة-غربية-1062319163.html
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الانقلاب العسكري في غينيا, المجموعة الاقتصادية لقادة دول غرب أفريقيا

قادة دول غرب أفريقيا يؤجلون بحث تخفيف العقوبات على المجالس العسكرية الانقلابية

21:29 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 04.06.2022)
© AP Photo / Jose Luis Maganaنانا أكوفو أدو
نانا أكوفو أدو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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قرر قادة قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تأجيل البحث في مسألة العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية بعد إخفاقهم في التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في رئاسة غانا طلب عدم ذكر اسمه أن قرارات المجموعة تم تأجيلها لقمة أخرى في العاصمة الغانية، أكرا في 3 تموز/يوليو.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية
16 مايو, 21:08 GMT
لم يتفق قادة المجموعة المجتمعون في أكرا اليوم السبت على تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا أو تشديدها.
وذكر مشارك في القمة طلب عدم الكشف عن هويته أن رؤساء الدول لم ينجحوا في التوصل لاتفاق "خصوصا بشأن مالي".
واليوم السبت افتتحت قمة المجموعة لبحث مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.
وافتتح الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو القمة في ظل غياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وشهدت منطقة غرب إفريقيا انقلابات عسكرية عديدة في أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في أيلول/سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في كانون الثاني/يناير.
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