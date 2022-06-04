https://arabic.sputniknews.com/20220604/كازاخستان-تعيد-تسمية-نفطها-للتنصل-من-العقوبات-1063067489.html

كازاخستان تعيد تسمية نفطها للتنصل من العقوبات

كازاخستان تعيد تسمية نفطها للتنصل من العقوبات

بناء على مبادرة من التجار والمشترين، قررت كازاخستان تغيير اسم نفطها المباع من الموانئ الروسية لاسم تسويقي جديد "كيبكو" (كازاخستان تصدير مزيج النفط الخام)... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T10:00+0000

2022-06-04T10:00+0000

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العالم

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ذكرت شركة النفط الكازاخستانية "النيوكلوتايد-أكتوبيمونايغاس" في بيانها: "نظرا للتغيرات الجيوسياسية الكبيرة في الأشهر الأخيرة التي أثرت على سوق النفط والمنتجات البترولية العالمية ومن أجل تجنب التأثير السلبي لهذه التغييرات على تصدير النفط الكازاخستاني عبر الموانئ الروسية، تم استخدام اسم كيبكو (مزيج تصدير النفط الخام الكازاخستاني) منذ يونيو 2022".وتحدثت ثلاثة مصادر أخرى في شركات النفط والتجارة لوكالة "رويترز"، طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن خطط لاستخدام الاسم الجديد للصف النفطي في يونيو.يقول التجار إنه لن تكون هناك تغييرات نوعية في خصائص النفط، فقط الاسم سيكون جديدا: من 6 يونيو.وقال التاجر"لقد كان إجراء قسريا من أجل عدم الوقوع تحت العقوبات وإظهار بلد المنشأ الأصلي للنفط".تصدر كازاخستان إلى الأسواق الخارجية عبر موانئ أوست لوغا ونوفوروسيسك الروسية حوالي 20% من إجمالي حجم صادرات النفط، والتي بلغت 13.3 مليون طن العام الماضي، وفقا لمركز معلومات وتحليلات النفط والغاز"ريفينيتيف إيكون".

https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدوما-واشنطن-تفعل-كل-شيء-ليقع-عبء-تنفيذ-العقوبات-على-أوروبا-بعد-استنفاذ-وسائل-احتواء-روسيا-1063060109.html

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