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لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-خطط-واشنطن-ولندن-لتقديم-راجمات-صواريخ-إلى-كييف-محفوفة-بالمخاطر--1063094994.html
لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن خطط واشنطن ولندن لتقديم راجمات صواريخ متعددة المهام إلى كييف محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن عائدات روسيا من... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:11+0000
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لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي

19:11 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 19:19 GMT 04.06.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن خطط واشنطن ولندن لتقديم راجمات صواريخ متعددة المهام إلى كييف محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
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