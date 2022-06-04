لافروف: عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي
19:11 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 19:19 GMT 04.06.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن خطط واشنطن ولندن لتقديم راجمات صواريخ متعددة المهام إلى كييف محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن عائدات روسيا من صادرات الطاقة ستزداد رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.