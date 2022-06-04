https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-مهام-تحرير-مدينة-ماريوبول-ومصنع-آزوفستال-اكتملت-بأقل-الخسائر-1063096334.html

لافروف: مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل الخسائر

لافروف: مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل الخسائر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل قدر من الخسائر، وذلك مع استمرار تنفيذ العملية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T19:38+0000

2022-06-04T19:38+0000

2022-06-04T19:38+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الخارجية الروسية

سيرغي لافروف

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موسكو - سبوتنيك. وأكد لافروف في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون جمهورية صرب البوسنة "صربسكا" أنه "تم الانتهاء من جميع المهام في ماريوبول ومصنع آزوفستال بأدنى قدر حد من الخسائر، بعدما أمر الرئيس بوتين بعدم اقتحام آزوفستال".وأشار لافروف إلى أن، "المرتزقة من كتيبة "آزوف" استسلموا ببساطة وتم فتح قضايا جنائية ضد مقاتلي الكتيبة في الاتحاد الروسي ويتم جمع الأدلة حاليا".وحول خطط واشنطن ولندن تقديم راجمات صواريخ متعددة إلى كييف، قال لافروف "ترى كيف يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، الآن يقدم الأمريكيون راجمات صواريخ متعددة، كما اندفع البريطانيون على ما يبدو في انتظار الضوء الأخضر من واشنطن لإعطاء الأوكرانيين راجمات صواريخ متعددة أيضا ولكن الآن هذا طريق محفوف بالمخاطر".وشدد لافروف، "في الوقت نفسه، يقولون إنهم يقاتلون الروس، ولكن الأوكرانيين يموتون، فهم (أمريكا وبريطانيا) يعطون الأسلحة فقط، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى وفاة المزيد من الأوكرانيين".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف