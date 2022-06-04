https://arabic.sputniknews.com/20220604/لجنة-إيرانية-أذربيجانية-لتطوير-حقول-نفط-وغاز-مشتركة-1063083985.html
لجنة إيرانية أذربيجانية لتطوير حقول نفط وغاز مشتركة
لجنة إيرانية أذربيجانية لتطوير حقول نفط وغاز مشتركة
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وأذربيجان بهدف تطوير حقول نفط وغاز مشتركة بين البلدين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:20+0000
2022-06-04T15:20+0000
2022-06-04T15:20+0000
العالم
اقتصاد
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وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم في لقاء مع وزير الطاقة الأذربيجاني، برویز شهبازوف، إن سياسة الحكومة الإيرانية قائمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار.وأضاف الوزير الإيراني خلال مشاركته في مراسم أسبوع الطاقة في أذربيجان، أن تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة سيمهد الطريق لتنمية العلاقات في المجالات الأخرى معلنا عن استعداد إيران لزيادة مبادلة الغاز بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان.کما قال جواد أوجي في المراسم التي أقيمت بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الرحيل الإمام الخميني، بالمركز الثقافي الإيراني في باكو، إن "كل المنجزات التي حققتها ايران تعود إلى جهود الإمام الخميني ودماء الشهداء".وأضاف الوزير الإيراني، أن إنتاج البلاد من الغاز کان 25 مليون متر مكعب يومياً، قبل انتصار الثورة الإسلامية في حين ارتفع ذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية وخروج المستشارين الأميركيين من إيران إلى حوالي مليار متر مكعب يوميا بفضل جهود الخبراء الإيرانيين.وشدد الوزير الإيراني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، على أن إيران احتلت حاليا المرتبة الأولى في مجال احتياطيات النفط والغاز بفضل جهود العلماء الايرانيين حيث لا يزال العمل مستمرا في تطوير حقول النفط والغاز.وأكد أوجي أن الحكومة الحالية بدأت عملها بإدراج إعادة تصدير الغاز التركمنستاني إلى أذربيجان من خلال إيران في جدول أعمالها حيث شدد المسؤولون على دعم هذا المشروع الذي تم على هامش اجتماع منظمة "أكو" بحضور الرئيسين الإيراني والأذربيجاني في عشق آباد واتفق الجانبان على تنفيذ المشروع منذ الأول من كانون الثاني عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليونان-تدعو-إلى-تحرك-دولي-لتحرير-ناقلات-النفط-التي-تحتجزها-إيران-1062996541.html
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العالم, اقتصاد
لجنة إيرانية أذربيجانية لتطوير حقول نفط وغاز مشتركة
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وأذربيجان بهدف تطوير حقول نفط وغاز مشتركة بين البلدين.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم في لقاء مع وزير الطاقة الأذربيجاني، برویز شهبازوف، إن سياسة الحكومة الإيرانية قائمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار.
وأضاف الوزير الإيراني خلال مشاركته في مراسم أسبوع الطاقة في أذربيجان، أن تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة سيمهد الطريق لتنمية العلاقات في المجالات الأخرى معلنا عن استعداد إيران لزيادة مبادلة الغاز بين تركمانستان وجمهورية أذربيجان.
وبدوره، قال وزير الطاقة الأذربيجاني، خلال الاجتماع، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، تربطهما العديد من القواسم المشتركة ويوجد تعاون جيد بين البلدين في المنظمات الدولية کـ"أوبك +".
کما قال جواد أوجي في المراسم التي أقيمت بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الرحيل الإمام الخميني، بالمركز الثقافي الإيراني في باكو، إن "كل المنجزات التي حققتها ايران تعود إلى جهود الإمام الخميني ودماء الشهداء".
وأضاف الوزير الإيراني، أن إنتاج البلاد من الغاز کان 25 مليون متر مكعب يومياً، قبل انتصار الثورة الإسلامية في حين ارتفع ذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية وخروج المستشارين الأميركيين من إيران إلى حوالي مليار متر مكعب يوميا بفضل جهود الخبراء الإيرانيين.
وشدد الوزير الإيراني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، على أن إيران احتلت حاليا المرتبة الأولى في مجال احتياطيات النفط والغاز
بفضل جهود العلماء الايرانيين حيث لا يزال العمل مستمرا في تطوير حقول النفط والغاز.
وتابع قائلا: "لقد اتفق خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون في جمهورية أذربيجان دراسة الحقول المشتركة بين إيران وأذربيجان في إطار اللجنة المشتركة حيث كان الاستثمار الإيراني يتم تنفيذه في جمهورية أذربيجان".
وأكد أوجي أن الحكومة الحالية بدأت عملها بإدراج إعادة تصدير الغاز
التركمنستاني إلى أذربيجان من خلال إيران في جدول أعمالها حيث شدد المسؤولون على دعم هذا المشروع الذي تم على هامش اجتماع منظمة "أكو" بحضور الرئيسين الإيراني والأذربيجاني في عشق آباد واتفق الجانبان على تنفيذ المشروع منذ الأول من كانون الثاني عام 2022.