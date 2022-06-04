لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الإسرائيلي يجتاز السياج التقني لقرية لبنانية.. فيديو
14:56 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
اجتاز الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، السياج التقني لقرية لبنانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي وكروم المراح، عند حدود بلدة ميس الجبل الجنوبية.
שריפה פרצה סמוך לגבול לבנון, צה"ל מרחיק את צוותי ההגנה הלבנוניםhttps://t.co/JscbJk21D5 pic.twitter.com/DpJiiK8prL— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 4, 2022
وأكدت القناة أن القوة الإسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث شارك حوالي 18 جنديا وكلبا، في عملية التمشيط.
وأشارت إلى أن "هذه القوة الإسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل، وتقوم بالتحرك في المساحة التي تفصله عن الخط الأزرق من دون خرقه ثم كررت الأمر ذاته في منطقة كروم المراح".
#فيديو| قوّات الاحتلال تحاول إبعاد وترهيب عناصر الدفاع المدني اللبناني أثناء محاولتهم السيطرة على #حريق مندلع داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الحدودي بين حولا وميس الجبل pic.twitter.com/F3TZXWuGxY— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2022
وفي السياق نفسه، لفت الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن حريقا اندلع بالقرب من بلدة الحولة وميس الجبل على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وعناصر الدفاع المدني اللبناني تحاول السيطرة على الحريق، في حين يحاول جنود الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن المنطقة.