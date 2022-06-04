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https://arabic.sputniknews.com/20220604/لليوم-الثاني-على-التوالي-الجيش-الإسرائيلي-يجتاز-السياج-التقني-لقرية-لبنانية-فيديو-1063082769.html
لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الإسرائيلي يجتاز السياج التقني لقرية لبنانية.. فيديو
لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الإسرائيلي يجتاز السياج التقني لقرية لبنانية.. فيديو
اجتاز الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، السياج التقني لقرية لبنانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:56+0000
2022-06-04T15:12+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي وكروم المراح، عند حدود بلدة ميس الجبل الجنوبية.وأكدت القناة أن القوة الإسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث شارك حوالي 18 جنديا وكلبا، في عملية التمشيط.وأشارت إلى أن "هذه القوة الإسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل، وتقوم بالتحرك في المساحة التي تفصله عن الخط الأزرق من دون خرقه ثم كررت الأمر ذاته في منطقة كروم المراح".وفي السياق نفسه، لفت الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن حريقا اندلع بالقرب من بلدة الحولة وميس الجبل على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وعناصر الدفاع المدني اللبناني تحاول السيطرة على الحريق، في حين يحاول جنود الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن المنطقة.
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لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الإسرائيلي يجتاز السياج التقني لقرية لبنانية.. فيديو

14:56 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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اجتاز الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، السياج التقني لقرية لبنانية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي وكروم المراح، عند حدود بلدة ميس الجبل الجنوبية.
وأكدت القناة أن القوة الإسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث شارك حوالي 18 جنديا وكلبا، في عملية التمشيط.
وأشارت إلى أن "هذه القوة الإسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل، وتقوم بالتحرك في المساحة التي تفصله عن الخط الأزرق من دون خرقه ثم كررت الأمر ذاته في منطقة كروم المراح".
وفي السياق نفسه، لفت الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن حريقا اندلع بالقرب من بلدة الحولة وميس الجبل على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وعناصر الدفاع المدني اللبناني تحاول السيطرة على الحريق، في حين يحاول جنود الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن المنطقة.
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