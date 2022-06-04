https://arabic.sputniknews.com/20220604/ليبيا-الدبيبة-يشكل-لجنة-لحل-أزمة-نقص-الوقود-1063089645.html
ليبيا.. الدبيبة يشكل لجنة لحل أزمة نقص الوقود
ليبيا.. الدبيبة يشكل لجنة لحل أزمة نقص الوقود
أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، قرارا جديدا بتشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود في البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:57+0000
2022-06-04T16:57+0000
2022-06-04T16:57+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ونشر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية بيانا، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن الدبيبة قد أصدر قرار رقم 259 لعام 2022، يقضي بتشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود في ليبيا.وعقد الدبيبة اجتماعا مهما بديوان وزارة الداخلية، برفقة عدد من المسؤولين الليبيين بهدف مناقشة أزمة نقص الوقود في عدد من المحطات، والتي تسببت في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، كما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث.وبدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، تقريرا خلال الاجتماع الخاص بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع، مشددا على توفر الكميات المناسبة من الوقود، في وقت استمع عبد الحميد الدبيبة إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.وأمر الدبيبة بتشكيل لجنة لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع إلى محطات التوزيع، على أن تكون في حالة انعقاد دائم إلى حين معالجة كل أسباب تشكيلها، مطالبا بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس الكبرى على مدار اليوم، وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/-الدبيبة-إغلاق-حقول-النفط-تدمير-للاقتصاد-الليبي-وضياع-لفرصة-ارتفاع-أسعار-النفط-1062958005.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. الدبيبة يشكل لجنة لحل أزمة نقص الوقود
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أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، قرارا جديدا بتشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود في البلاد.
ونشر الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية بيانا، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن الدبيبة قد أصدر قرار رقم 259 لعام 2022، يقضي بتشكيل لجنة لحل أزمة نقص الوقود في ليبيا.
وعقد الدبيبة اجتماعا مهما بديوان وزارة الداخلية، برفقة عدد من المسؤولين الليبيين بهدف مناقشة أزمة نقص الوقود في عدد من المحطات، والتي تسببت في ازدحام شديد، خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، كما بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية
نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث.
وبدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، تقريرا خلال الاجتماع الخاص بوضع الكميات المصروفة بشركات التوزيع، مشددا على توفر الكميات المناسبة من الوقود، في وقت استمع عبد الحميد الدبيبة إلى المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.
وأمر الدبيبة بتشكيل لجنة لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع إلى محطات التوزيع، على أن تكون في حالة انعقاد دائم إلى حين معالجة كل أسباب تشكيلها، مطالبا بفتح محطات الوقود
ببلديات طرابلس الكبرى على مدار اليوم، وإغلاق أي محطة لا يوجد بها مولد كهربائي، والإلزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.