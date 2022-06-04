https://arabic.sputniknews.com/20220604/ماني-يؤكد-رغبته-بالرحيل-عن-ليفربول--الشعب-السنغالي-يريد-رحيلي-1063080739.html

ماني يؤكد رغبته بالرحيل عن ليفربول... الشعب السنغالي يريد رحيلي

ماني يؤكد رغبته بالرحيل عن ليفربول... الشعب السنغالي يريد رحيلي

قال السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنّه "سيستمع إلى أراء مواطنيه عندما يتخذ قراره الخاص بمستقبله مع فريقه. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T13:47+0000

2022-06-04T13:47+0000

2022-06-04T13:47+0000

ليفربول

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1063080198_0:243:2725:1776_1920x0_80_0_0_6b469899cfc535a8ab3fb1e96fdba05c.jpg

وأوضح ماني، في حديثه قبل مباراة السنغال المقبلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام بنين اليوم السب، إنّه "قرأ استطلاعاً للرأي على الانترنت يظهر أن غالبية مواطنيه يؤيدون انتقاله في الصيف الحالي".وأضاف: "مثل الجميع أنا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع التعليقات، أليس ما بين 60 و70 في المئة من السنغاليين يريدون مني الرحيل عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه، سنرى قريباً، لا تتعجلوا الأشياء لأننا سنرى هذا سوياً. سنعرف ذلك مستقبلاً".وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، بأن مهاجم ليفربول، ساديو ماني، قد حسم قراره بالرحيل هذا الصيف.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد. وأوضحت أن هناك العديد من الأندية التي تتفاوض مع المهاجم السنغالي.وذكرت الصحيفة أن بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى للظفر بخدمات ماني في صفقة قد تصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 40 مليون يورو)، مؤكدة أن العملاق البافاري يتأهب للمباشرة بترتيبات صفقة نجم ليفربول، ساديو ماني، بعدما انتهى موسمه مع فريقه الحالي.يذكر أن ماني قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، من ساوثهامبتون.وخسر ساديو ماني أمس مع فريقه ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/جيرارد-يعلق-على-أنباء-رحيل-ماني-عن-ليفربول-أنظر-إلى-محمد-صلاح-1062871626.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ليفربول