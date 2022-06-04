https://arabic.sputniknews.com/20220604/مايكروسوفت-تدق-ناقوس-الخطر-بعد-تعرضها-لـضربة-الدولار-القوي-1063080598.html
"مايكروسوفت" تدق ناقوس الخطر بعد تعرضها لـ"ضربة الدولار القوي"
"مايكروسوفت" تدق ناقوس الخطر بعد تعرضها لـ"ضربة الدولار القوي"
أفادت تقارير بأن شركة "مايكروسوفت" قد تعرضت لضربة أخرى هذا الأسبوع على خلفية الأزمات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:54+0000
2022-06-04T13:54+0000
2022-06-04T13:54+0000
اقتصاد
العالم
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وأشارت التقارير إلى أن صانعي البرمجيات تعرضوا هذا العام "لضربات" وسط تراجع الأسهم، لكنهم تعرضوا هذا الأسبوع أيضا لضربة أخرى، قد تهز عرش شركة "مايكروسوفت" (Microsoft Corp) العملاقة.وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "بلومبرغ"، فقد خفضت أكبر شركة تصنيع برمجيات في العالم، الخميس الماضي، أرباحها للربع الحالي، وألقت باللوم على ارتفاع الدولار الأمريكي في التراجع القادم لتوقعات أرباحها التي تصل إلى 460 مليون دولار.وبينت المصادر أن ارتفاع مؤشر سعر الدولار الأمريكي لأكثر من 7٪ من أدنى مستوى له في يناير/كانون الثاني، وسجل الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ عقدين. حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الضغوط التي تهدد بالفعل هوامش ربح الشركات مثل ارتفاع تكاليف الانتاج.وبدوره، قال كبير المحللين الاقتصاديين في "Bloomberg Intelligence"، رانا أنوراغ، إن مشكلة "الدولار القوي سيكون موضوعا متكررا في العديد من شركات البرمجيات الكبيرة، حيث يورد معظمها أكثر من ثلث مبيعاتها خارج الولايات المتحدة".
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اقتصاد, العالم
"مايكروسوفت" تدق ناقوس الخطر بعد تعرضها لـ"ضربة الدولار القوي"
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أفادت تقارير بأن شركة "مايكروسوفت" قد تعرضت لضربة أخرى هذا الأسبوع على خلفية الأزمات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.
وأشارت التقارير إلى أن صانعي البرمجيات تعرضوا هذا العام "لضربات" وسط تراجع الأسهم، لكنهم تعرضوا هذا الأسبوع أيضا لضربة أخرى، قد تهز عرش شركة "مايكروسوفت" (Microsoft Corp) العملاقة.
وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "بلومبرغ"
، فقد خفضت أكبر شركة تصنيع برمجيات في العالم، الخميس الماضي، أرباحها للربع الحالي، وألقت باللوم على ارتفاع الدولار الأمريكي في التراجع القادم لتوقعات أرباحها التي تصل إلى 460 مليون دولار.
وتواجه شركة "مايكروسوفت" وغيرها من كبار صانعي البرمجيات في الولايات المتحدة والعالم مثل "Oracle Corp"، و"Adobe Inc"، عمليات عالمية معقدة جدا مرتبطة بالتقلبات المالية وتعاملها الكبير مع العملات الأجنبية.
وبينت المصادر أن ارتفاع مؤشر سعر الدولار الأمريكي لأكثر من 7٪ من أدنى مستوى له في يناير/كانون الثاني، وسجل الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ عقدين. حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الضغوط التي تهدد بالفعل هوامش ربح الشركات مثل ارتفاع تكاليف الانتاج.
وبدوره، قال كبير المحللين الاقتصاديين في "Bloomberg Intelligence"، رانا أنوراغ، إن مشكلة "الدولار القوي سيكون موضوعا متكررا في العديد من شركات البرمجيات الكبيرة، حيث يورد معظمها أكثر من ثلث مبيعاتها خارج الولايات المتحدة".