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https://arabic.sputniknews.com/20220604/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-9-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1063102694.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 9 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد 9 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 9 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا . 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T23:35+0000
2022-06-04T23:35+0000
مركز المصالحة الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، خلال إفادة صحفية مساء السبت، إنه "خلال لـ24 ساعة الماضية، سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 9 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 4 عمليات قصف في محافظة حلب، وخمس عمليات في محافظة إدلب.وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بإدلب أسفر عن إصابة جندي سوري .وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مقتل-عشرات-المسلحين-بانفجار-مستودع-أسلحة-على-الحدود-السورية-التركية-بريف-إدلب-1062976749.html
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مركز المصالحة الروسي

مركز المصالحة الروسي يرصد 9 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

23:35 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 9 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، خلال إفادة صحفية مساء السبت، إنه "خلال لـ24 ساعة الماضية، سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 9 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 4 عمليات قصف في محافظة حلب، وخمس عمليات في محافظة إدلب.
الجيش السوري يصل مشارف ريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
مقتل عشرات المسلحين بانفجار مستودع أسلحة على الحدود السورية التركية في ريف إدلب
1 يونيو, 21:21 GMT
وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بإدلب أسفر عن إصابة جندي سوري .
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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