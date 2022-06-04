https://arabic.sputniknews.com/20220604/مسؤول-عراقي-يحصل-على-جائزة-أوسكار-يابانية-1063061706.html
مسؤول عراقي يحصل على جائزة "أوسكار" يابانية
مسؤول عراقي يحصل على جائزة "أوسكار" يابانية
كشفت وسائل إعلام عراقية، يوم أمس الجمعة، حصول مسؤول حكومي عراقي على جائزة "الأوسكار" الخاصة بتدريب وتأهيل النزلاء خلال مشاركته في الحفل الآسيوي المقام في... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:21+0000
2022-06-04T07:21+0000
2022-06-04T07:21+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "الفرات نيوز" بيان وزارة العدل العراقية، وجاء فيه: "حصل مدير سجن البصرة المركزي، سليم سالم هادي، على جائزة الأوسكار خلال الحفل الاسيوي الذي أقيم في اليابان، وذلك للجهود المبذولة من قبل إدارة السجن في وضع برامج تأهيلية وإصلاحية للنزلاء وتغيير أفكارهم وجعلهم مواطنين صالحين قادرين على تحمل مسؤولياتهم عند انتهاء فترة محكوميتهم".وأضاف البيان: "حضر الاحتفال السفير العراقي، عبدالكريم كعب، وممثل عن الحكومة المحلية في محافظة البصرة النائب الإداري ضرغام الأجودي ورئيس جامعة البصرة سعد شاهين فضلا عن عدد من عمداء كليات الجامعة ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة إذ كان لسجن البصرة الشرف بالمشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل وزارة العدل والمؤسسة الإصلاحية".وثمن السفير العراقي دور وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية وسجن البصرة المركزي لمساعيهم الكبيرة في نجاح مشروع التأهيل والذي من شأنه سيساهم في جعل النزلاء أفرادا صالحين وإعادة دمجهم في المجتمع".وأكد مدير سجن البصرة المركزي أن "أعمال الحفل استمرت لمدة ثلاثة أيام تم منح ثمانية جوائز تسابقت عليها 508 مؤسسات علمية إذ حصل مشروع التأهيل المعد من قبل سجن البصرة المركزي على إحدى هذه الجوائز".وأضاف أن "هذا الإنجاز أعطى دفعة معنوية كبيرة للمؤسسة الاصلاحية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات وجعلها بمراتب التصنيف العالمي كونها تقدم جهد عملي يعمل على رسم برنامج تأهيلي يخدم شريحة من المجتمع"، مبينا أن "سجن البصرة المركزي كان في وقت سابق وبالتعاون مع الحكومة المحلية وجامعة البصرة قد وضع برنامج متكامل لتأهيل وإصلاح النزلاء وتم العمل به مع العديد منهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مسؤول عراقي يحصل على جائزة "أوسكار" يابانية
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كشفت وسائل إعلام عراقية، يوم أمس الجمعة، حصول مسؤول حكومي عراقي على جائزة "الأوسكار" الخاصة بتدريب وتأهيل النزلاء خلال مشاركته في الحفل الآسيوي المقام في اليابان.
ونقلت وكالة "الفرات نيوز"
بيان وزارة العدل العراقية، وجاء فيه: "حصل مدير سجن البصرة المركزي، سليم سالم هادي، على جائزة الأوسكار خلال الحفل الاسيوي الذي أقيم في اليابان، وذلك للجهود المبذولة من قبل إدارة السجن في وضع برامج تأهيلية وإصلاحية للنزلاء وتغيير أفكارهم وجعلهم مواطنين صالحين قادرين على تحمل مسؤولياتهم عند انتهاء فترة محكوميتهم".
وأضاف البيان: "حضر الاحتفال السفير العراقي، عبدالكريم كعب، وممثل عن الحكومة المحلية في محافظة البصرة النائب الإداري ضرغام الأجودي ورئيس جامعة البصرة سعد شاهين فضلا عن عدد من عمداء كليات الجامعة ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة إذ كان لسجن البصرة الشرف بالمشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل وزارة العدل والمؤسسة الإصلاحية".
وثمن السفير العراقي دور وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية وسجن البصرة المركزي لمساعيهم الكبيرة في نجاح مشروع التأهيل والذي من شأنه سيساهم في جعل النزلاء أفرادا صالحين وإعادة دمجهم في المجتمع".
وأكد مدير سجن البصرة المركزي أن "أعمال الحفل استمرت لمدة ثلاثة أيام تم منح ثمانية جوائز تسابقت عليها 508 مؤسسات علمية إذ حصل مشروع التأهيل المعد من قبل سجن البصرة المركزي على إحدى هذه الجوائز".
وأضاف أن "هذا الإنجاز أعطى دفعة معنوية كبيرة للمؤسسة الاصلاحية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات وجعلها بمراتب التصنيف العالمي كونها تقدم جهد عملي يعمل على رسم برنامج تأهيلي يخدم شريحة من المجتمع"، مبينا أن "سجن البصرة المركزي كان في وقت سابق وبالتعاون مع الحكومة المحلية وجامعة البصرة قد وضع برنامج متكامل لتأهيل وإصلاح النزلاء وتم العمل به مع العديد منهم".