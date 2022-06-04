https://arabic.sputniknews.com/20220604/مشاكل-الشرق-الأوسط-تتصدر-مناقشات-اجتماعات-دبلوماسية-بين-روسيا-والصين-1063074397.html
مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين
مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:04+0000
2022-06-04T12:04+0000
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وجاء في بيان الخارجية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لوحظت الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للمشاكل التي تواجه دول المنطقة على أساس التوافق الوطني ومع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".وأشارت الوزارة إلى أنه اليوم السبت أيضا، أجريت مشاورات مكثفة مع وانغ دي من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك.وتابع البيان: "نتيجة للاجتماعات والمحادثات، تم تأكيد النية المتبادلة لمواصلة ممارسة الاتصالات الروسية الصينية المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوغدانوف-لـسبوتنيك-روسيا-موجودة-في-سوريا-بدعوة-من-الحكومة-الشرعية-1062429226.html
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مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين
12:04 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في بيان الخارجية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لوحظت الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للمشاكل التي تواجه دول المنطقة على أساس التوافق الوطني ومع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الوزارة إلى أنه اليوم السبت أيضا، أجريت مشاورات مكثفة مع وانغ دي من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك.
وتابع البيان: "نتيجة للاجتماعات والمحادثات، تم تأكيد النية المتبادلة لمواصلة ممارسة الاتصالات الروسية الصينية المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".