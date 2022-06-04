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مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين
مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لوحظت الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للمشاكل التي تواجه دول المنطقة على أساس التوافق الوطني ومع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".وأشارت الوزارة إلى أنه اليوم السبت أيضا، أجريت مشاورات مكثفة مع وانغ دي من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك.وتابع البيان: "نتيجة للاجتماعات والمحادثات، تم تأكيد النية المتبادلة لمواصلة ممارسة الاتصالات الروسية الصينية المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوغدانوف-لـسبوتنيك-روسيا-موجودة-في-سوريا-بدعوة-من-الحكومة-الشرعية-1062429226.html
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مشاكل الشرق الأوسط تتصدر مناقشات اجتماعات دبلوماسية بين روسيا والصين

12:04 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، وانغ دي، تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في بيان الخارجية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الوضع في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وكذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لوحظت الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للمشاكل التي تواجه دول المنطقة على أساس التوافق الوطني ومع التقيد الصارم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الوزارة إلى أنه اليوم السبت أيضا، أجريت مشاورات مكثفة مع وانغ دي من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك.
وتابع البيان: "نتيجة للاجتماعات والمحادثات، تم تأكيد النية المتبادلة لمواصلة ممارسة الاتصالات الروسية الصينية المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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