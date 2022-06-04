عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مشاكل-تقنية-تواجه-الروس-الراغبين-بالحصول-على-تأشيرة-لدخول-المكسيك-1063069844.html
مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك
مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك
أعلنت البعثة الدبلوماسية المكسيكية في موسكو، اليوم السبت، أنها تقوم بحل المشاكل المرتبطة بالخلل المتعلق بإجراءات تقديم والحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:46+0000
2022-06-04T10:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429773_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f5bd784a1184386967cc16f9cce30adb.jpg
وأصدرت السفارة المكسيكية في موسكو بيانا رسميا جاء فيه: "مدينة مكسيكو سيتي تواجه مشاكل بطلبات مقدمة من مواطنين روس للحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وتحاول السلطات حل هذه المشكلة".وأضاف البيان: "إن سفارة المكسيك على علم بهذه المشكلة، لكن ليست السفارة من يتعامل مع الموقع وأبلغنا المسؤولين بهذه المشكلة ويحاولون حلها".في وقت سابق، حاول مواطنون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول المكسيك على الموقع السفارة، لكن الرفض كان يأتي باللغة الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429773_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e2ae40d7e5057437944d1a0f0fc401d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك

10:46 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت البعثة الدبلوماسية المكسيكية في موسكو، اليوم السبت، أنها تقوم بحل المشاكل المرتبطة بالخلل المتعلق بإجراءات تقديم والحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وأصدرت السفارة المكسيكية في موسكو بيانا رسميا جاء فيه: "مدينة مكسيكو سيتي تواجه مشاكل بطلبات مقدمة من مواطنين روس للحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وتحاول السلطات حل هذه المشكلة".
وأضاف البيان: "إن سفارة المكسيك على علم بهذه المشكلة، لكن ليست السفارة من يتعامل مع الموقع وأبلغنا المسؤولين بهذه المشكلة ويحاولون حلها".
في وقت سابق، حاول مواطنون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول المكسيك على الموقع السفارة، لكن الرفض كان يأتي باللغة الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала