https://arabic.sputniknews.com/20220604/مشاكل-تقنية-تواجه-الروس-الراغبين-بالحصول-على-تأشيرة-لدخول-المكسيك-1063069844.html
مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك
مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك
أعلنت البعثة الدبلوماسية المكسيكية في موسكو، اليوم السبت، أنها تقوم بحل المشاكل المرتبطة بالخلل المتعلق بإجراءات تقديم والحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:46+0000
2022-06-04T10:46+0000
2022-06-04T10:58+0000
روسيا
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وأصدرت السفارة المكسيكية في موسكو بيانا رسميا جاء فيه: "مدينة مكسيكو سيتي تواجه مشاكل بطلبات مقدمة من مواطنين روس للحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وتحاول السلطات حل هذه المشكلة".وأضاف البيان: "إن سفارة المكسيك على علم بهذه المشكلة، لكن ليست السفارة من يتعامل مع الموقع وأبلغنا المسؤولين بهذه المشكلة ويحاولون حلها".في وقت سابق، حاول مواطنون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول المكسيك على الموقع السفارة، لكن الرفض كان يأتي باللغة الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاكل تقنية تواجه الروس الراغبين بالحصول على تأشيرة لدخول المكسيك
10:46 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت البعثة الدبلوماسية المكسيكية في موسكو، اليوم السبت، أنها تقوم بحل المشاكل المرتبطة بالخلل المتعلق بإجراءات تقديم والحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وأصدرت السفارة المكسيكية
في موسكو بيانا رسميا جاء فيه: "مدينة مكسيكو سيتي تواجه مشاكل بطلبات مقدمة من مواطنين روس للحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وتحاول السلطات حل هذه المشكلة".
وأضاف البيان: "إن سفارة المكسيك على علم بهذه المشكلة، لكن ليست السفارة من يتعامل مع الموقع وأبلغنا المسؤولين بهذه المشكلة ويحاولون حلها".
في وقت سابق، حاول مواطنون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول المكسيك على الموقع السفارة، لكن الرفض كان يأتي باللغة الأوكرانية.