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https://arabic.sputniknews.com/20220604/مصدر-أمني-إصابة-5-جنود-سوريين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-سيارة-تابعة-للجيش-1063073907.html
مصدر أمني: إصابة 5 جنود سوريين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة للجيش
مصدر أمني: إصابة 5 جنود سوريين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة للجيش
أفاد مراسلنا في سوريا، اليوم السبت، بإصابة 5 جنود سوريين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش في درعا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:49+0000
2022-06-04T11:49+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن "العبوة الناسفة انفجرت بسيارة إطعام تابعة للجيش السوري كانت تقلهم على طريق النعيمة صوامع الحبوب ببلدة غرز عند المدخل الشرقي لمدينة درعا".ولا تزال محافظة درعا جنوبي سوريا تشهد حالات اعتداء متكررة على عناصر ومركبات الجيش السوري والقوات الأمنية، إضافة إلى زرع عبوات متفجرة على أطراف الطرق والساحات العامة في المدن والبلدات، على يد خلايا مسلحة نائمة منتشرة في المحافظة.ويأتي ذلك في وقت تعود المحافظة إلى حياتها الطبيعية تدريجيا بعد حالة من الأمن والاستقرار التي تحققت بعد المصالحات والتسويات التي جرت عام 2018 برعاية روسية ولاقت ارتياحا واسعا من أهالي المحافظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الأمن-السوري-يحيد-إرهابيا-أثناء-محاولته-زرع-عبوة-ناسفة-وسط-درعا-1062505826.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مصدر أمني: إصابة 5 جنود سوريين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة للجيش

11:49 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Mohamed Al-Najmمقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا
مقتل 4 جنود من الجيش السوري بهجومين إرهابيين في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
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أفاد مراسلنا في سوريا، اليوم السبت، بإصابة 5 جنود سوريين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش في درعا.
دمشق - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، إن "العبوة الناسفة انفجرت بسيارة إطعام تابعة للجيش السوري كانت تقلهم على طريق النعيمة صوامع الحبوب ببلدة غرز عند المدخل الشرقي لمدينة درعا".

وأضاف: "5 من عناصر الجيش السوري أصيبوا إصابات طفيفة".

ولا تزال محافظة درعا جنوبي سوريا تشهد حالات اعتداء متكررة على عناصر ومركبات الجيش السوري والقوات الأمنية، إضافة إلى زرع عبوات متفجرة على أطراف الطرق والساحات العامة في المدن والبلدات، على يد خلايا مسلحة نائمة منتشرة في المحافظة.
ويأتي ذلك في وقت تعود المحافظة إلى حياتها الطبيعية تدريجيا بعد حالة من الأمن والاستقرار التي تحققت بعد المصالحات والتسويات التي جرت عام 2018 برعاية روسية ولاقت ارتياحا واسعا من أهالي المحافظة.
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء زرع عبوة ناسفة وسط درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وسط درعا
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