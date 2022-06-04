https://arabic.sputniknews.com/20220604/مصرع-سائق-وإصابة-8-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-جنوب-غربي-الصين-1063061325.html
مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين
مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين
أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين، بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره في الساعة 10:30... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:12+0000
2022-06-04T07:12+0000
2022-06-04T07:12+0000
العالم
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وقالت الشركة إن عربتين من القطار رقم "دي 2809" المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ.ويشمل المصابون موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاجات الطبية في مستشفى محلي. وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.ويجري تحقيق حول سبب الحادث حالياً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-14-غدا-1063058207.html
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العالم
مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين
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أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين، بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره في الساعة 10:30 صباحاً، في محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.
وقالت الشركة إن عربتين من القطار رقم "دي 2809" المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ.
ويشمل المصابون موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاجات الطبية في مستشفى محلي. وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.
ويجري تحقيق حول سبب الحادث حالياً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا"
الصينية.