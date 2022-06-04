عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مصرع-سائق-وإصابة-8-آخرين-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-جنوب-غربي-الصين-1063061325.html
مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين
مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين
أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين، بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره في الساعة 10:30... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:12+0000
2022-06-04T07:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103399/98/1033999804_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_bbe4f09eeae3fb2469413f49385eb9e5.jpg
وقالت الشركة إن عربتين من القطار رقم "دي 2809" المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ.ويشمل المصابون موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاجات الطبية في مستشفى محلي. وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.ويجري تحقيق حول سبب الحادث حالياً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الصين-تطلق-المركبة-الفضائية-المأهولة-شنتشو-14-غدا-1063058207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103399/98/1033999804_278:0:4722:3333_1920x0_80_0_0_d7338ea65fe45d549bcc8939497f8f7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مصرع سائق وإصابة 8 آخرين إثر خروج قطار عن مساره جنوب غربي الصين

07:12 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Andy Wongقطار فائق السرعة في الصين
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين، بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره في الساعة 10:30 صباحاً، في محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.
وقالت الشركة إن عربتين من القطار رقم "دي 2809" المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ.
ويشمل المصابون موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاجات الطبية في مستشفى محلي. وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.
ويجري تحقيق حول سبب الحادث حالياً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-14 غدا
03:52 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала