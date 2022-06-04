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https://arabic.sputniknews.com/20220604/مصرع-3-وانهيار-60-مبنى-وإجلاء-الآلاف-في-العاصمة-الكوبية-بسبب-الإعصار-آغاثا-1063060758.html
مصرع 3 وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف في العاصمة الكوبية بسبب الإعصار "آغاثا"
مصرع 3 وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف في العاصمة الكوبية بسبب الإعصار "آغاثا"
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وانهار قرابة الـ60 مبنى وغادر الآلاف منازلهم بحثا عن مأوى، بعد أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الكوبية هافانا بسبب إعصار "آغاثا". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:05+0000
2022-06-04T07:05+0000
أخبار الأعاصير
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ووفقا لـ"أ ف ب"، فقد أعلن معهد الأرصاد الجوية الكوبية أن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم تستمر طوال نهار الجمعة"، متوقعا استمرارها اليوم السبت.وعما سببته الأمطار الغزيرة تلك أوضح المعهد أنها أدت إلى "فيضانات من مقاطعة بينار ديل ريو إلى منطقة سانكتي سبيريتوس، وكذلك في جزيرة خوفينتود" في جنوب البلاد.ودعا المعهد إلى "متابعة مستمرة لحالة الأرصاد الجوية المائية في كل مقاطعة"، بسبب تشبع الأرض بالمياه على أثر هطول الأمطار الغزيرة.ولفت المركز إلى أن "العاصفة ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة وتتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة، وبالتالي من المتوقع أن تصل إلى شبه جزيرة فلوريدا اليوم السبت".من جهتها أعلنت السلطات الكوبية تسجيل "60 حادث انهيار لمبان في العاصمة هافانا، حيث تم إجلاء حوالى 400 شخص، بينما غادر نحو ألفي شخص آخرين منازلهم بحثا عن مأوى".يشار إلى أن موسم الأعاصير يبدأ في الأول من يونيو/ حزيران من كل عام وينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في شمال المحيط الأطلسي وخليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.
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أخبار الأعاصير

مصرع 3 وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف في العاصمة الكوبية بسبب الإعصار "آغاثا"

07:05 GMT 04.06.2022
© REUTERS / STRINGERإعصار إرما في كوبا
إعصار إرما في كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / STRINGER
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وانهار قرابة الـ60 مبنى وغادر الآلاف منازلهم بحثا عن مأوى، بعد أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الكوبية هافانا بسبب إعصار "آغاثا".
ووفقا لـ"أ ف ب"، فقد أعلن معهد الأرصاد الجوية الكوبية أن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم تستمر طوال نهار الجمعة"، متوقعا استمرارها اليوم السبت.
وعما سببته الأمطار الغزيرة تلك أوضح المعهد أنها أدت إلى "فيضانات من مقاطعة بينار ديل ريو إلى منطقة سانكتي سبيريتوس، وكذلك في جزيرة خوفينتود" في جنوب البلاد.
ودعا المعهد إلى "متابعة مستمرة لحالة الأرصاد الجوية المائية في كل مقاطعة"، بسبب تشبع الأرض بالمياه على أثر هطول الأمطار الغزيرة.

وكان مركز مراقبة الأعاصير في ميامي قد علل ما حدث في هافانا، بأنه ناتج عن "مرور الإعصار آغاثا الاثنين في المكسيك، وانخفضت شدته الثلاثاء ليتحول إلى عاصفة استوائية قد تتحول مجددا إلى إعصار في الأيام المقبلة".

ولفت المركز إلى أن "العاصفة ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة وتتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة، وبالتالي من المتوقع أن تصل إلى شبه جزيرة فلوريدا اليوم السبت".
من جهتها أعلنت السلطات الكوبية تسجيل "60 حادث انهيار لمبان في العاصمة هافانا، حيث تم إجلاء حوالى 400 شخص، بينما غادر نحو ألفي شخص آخرين منازلهم بحثا عن مأوى".

وأشارت السلطات الكوبية أيضا إلى انقطاع الكهرباء في منطقة هافانا عن قرابة 50 ألف مشترك.

يشار إلى أن موسم الأعاصير يبدأ في الأول من يونيو/ حزيران من كل عام وينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في شمال المحيط الأطلسي وخليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.
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