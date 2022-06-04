https://arabic.sputniknews.com/20220604/مقتدى-الصدر-يكشف-سبب-مغادرته-المنصة-في-ذكرى-رحيل-والده-1063087883.html
مقتدى الصدر يكشف سبب مغادرته المنصة في ذكرى رحيل والده
مقتدى الصدر يكشف سبب مغادرته المنصة في ذكرى رحيل والده
كشف زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عن سبب مغادرته المنصة خلال خطاب كان يلقيه أمس الجمعة، في ذكرى اغتيال والده. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:29+0000
2022-06-04T16:29+0000
2022-06-04T16:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقطع الصدر خطابا ألقاه أمام الآلاف من أنصاره في ذكرى اغتيال والده محمد صادق الصدر وشقيقيه، في التسعينيات من القرن الماضي.وقال الصدر خلال كلمته إن "البعث الصدامي الملعون هو من قتل السيد الوالد ونجليه بأمر مباشر من الطاغية الملعون، بعد مطالبته بالإفراج عن المعتقلين"، بحسب شبكة رووداو العراقية.وخلال كلمته، هدد الصدر أكثر من مرة المغادرة بعدما لم يلتزم أتباعه الهدوء خلال كلمته ما دفعه إلى ترك المكان غاضبا.وتفسيرا لما جرى، عاد الصدر اليوم وقال في تغريدة بحسابه على تويتر على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "أقدّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حفاظا على سلامتكم أولا. ولكي تستمر حياتي في خدمتكم ثانياً، كما لم يشأ الله أنْ أكون في سيارة السيّد الوالد وإخوتي في يوم الاستشهاد"، دون مزيد من التوضيح.وفي 19 فبراير/شباط 1999، قتل محمد صادق الصدر الذي كان معروفا بمناهضة نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة صدام حسين، في تفجير سيارة كانت تقله رفقة نجليه مؤمل ومصطفى خلال عودته إلى منزله بمحافظة النجف جنوبي العراق.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر يكشف سبب مغادرته المنصة في ذكرى رحيل والده
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كشف زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عن سبب مغادرته المنصة خلال خطاب كان يلقيه أمس الجمعة، في ذكرى اغتيال والده.
وقطع الصدر خطابا ألقاه أمام الآلاف من أنصاره في ذكرى اغتيال والده محمد صادق الصدر وشقيقيه، في التسعينيات من القرن الماضي.
وقال الصدر خلال كلمته إن "البعث الصدامي الملعون هو من قتل السيد الوالد ونجليه بأمر مباشر من الطاغية الملعون، بعد مطالبته بالإفراج عن المعتقلين"، بحسب شبكة رووداو
العراقية.
وخلال كلمته، هدد الصدر أكثر من مرة المغادرة بعدما لم يلتزم أتباعه الهدوء خلال كلمته ما دفعه إلى ترك المكان غاضبا.
وتفسيرا لما جرى، عاد الصدر اليوم وقال في تغريدة بحسابه على تويتر على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع
): "أقدّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حفاظا على سلامتكم أولا. ولكي تستمر حياتي في خدمتكم ثانياً، كما لم يشأ الله أنْ أكون في سيارة السيّد الوالد وإخوتي في يوم الاستشهاد"، دون مزيد من التوضيح.
وفي 19 فبراير/شباط 1999، قتل محمد صادق الصدر الذي كان معروفا بمناهضة نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة صدام حسين، في تفجير سيارة كانت تقله رفقة نجليه مؤمل ومصطفى خلال عودته إلى منزله بمحافظة النجف جنوبي العراق.