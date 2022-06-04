https://arabic.sputniknews.com/20220604/مقتل-ستة-أشخاص-بهجمات-إرهابية-في-بوركينا-فاسو-1063057326.html
مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
قُتل جنديان اثنان وأربعة مدنيين آخرين نتيجة اشتباكات مع مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون في بوركينا فاسو. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T00:15+0000
2022-06-04T00:15+0000
2022-06-04T00:15+0000
بوركينا فاسو
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وأفاد الجيش البوركيني في بيان له أمس أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة مهاجمين على الأقل خلال الاشتباك.وأشار الجيش البوركيني إلى أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت مع إرهابيين في غومبورو بإقليم سورو حيث قُتل ضابط.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مقتل-50-مدنيا-بهجوم-لمسلحين-شرقي-بوركينافاسو-1062739978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
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قُتل جنديان اثنان وأربعة مدنيين آخرين نتيجة اشتباكات مع مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون في بوركينا فاسو.
وأفاد الجيش البوركيني في بيان له أمس أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة مهاجمين
على الأقل خلال الاشتباك.
وأشار الجيش البوركيني إلى أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت مع إرهابيين في غومبورو بإقليم سورو حيث قُتل ضابط.