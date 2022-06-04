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https://arabic.sputniknews.com/20220604/مقتل-ستة-أشخاص-بهجمات-إرهابية-في-بوركينا-فاسو-1063057326.html
مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
قُتل جنديان اثنان وأربعة مدنيين آخرين نتيجة اشتباكات مع مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون في بوركينا فاسو. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T00:15+0000
2022-06-04T00:15+0000
بوركينا فاسو
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وأفاد الجيش البوركيني في بيان له أمس أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة مهاجمين على الأقل خلال الاشتباك.وأشار الجيش البوركيني إلى أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت مع إرهابيين في غومبورو بإقليم سورو حيث قُتل ضابط.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مقتل-50-مدنيا-بهجوم-لمسلحين-شرقي-بوركينافاسو-1062739978.html
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بوركينا فاسو

مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

00:15 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / SOULEYMANE AG ANARA
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قُتل جنديان اثنان وأربعة مدنيين آخرين نتيجة اشتباكات مع مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون في بوركينا فاسو.
وأفاد الجيش البوركيني في بيان له أمس أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة مهاجمين على الأقل خلال الاشتباك.
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
مقتل 50 مدنيا بهجوم لمسلحين شرقي بوركينافاسو
26 مايو, 16:40 GMT
وأشار الجيش البوركيني إلى أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت مع إرهابيين في غومبورو بإقليم سورو حيث قُتل ضابط.
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