https://arabic.sputniknews.com/20220604/ممثلون-عن-لوغانسك-يشاركون-في-تطوير-ميثاق-المحكمة-الخاصة-بالمسلحين-الأوكران-1063062380.html
ممثلون عن لوغانسك يشاركون في تطوير ميثاق المحكمة الخاصة بالمسلحين الأوكران
ممثلون عن لوغانسك يشاركون في تطوير ميثاق المحكمة الخاصة بالمسلحين الأوكران
قالت نائبة وزير الخارجية لجمهورية لوغانسك، آنا سوروكا، إن ممثلين عن جمهورية لوغانسك الشعبية سيشاركون في تطوير النظام الأساسي للمحكمة الدولية للمسلحين... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:45+0000
2022-06-04T07:45+0000
2022-06-04T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062574662_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35dd957a2c51daf026ee72d034a0ec6a.jpg
وأضافت: "ستتم مراجعة الوثائق القانونية بشكل مشترك. سيشارك في ذلك خبراء من جمهورية دونيتسك وجمهوريتنا وروسيا. وأعتقد أن زملاءنا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا سينضمون إلينا. آمل ذلك".في نهاية شهر مايو/أيار، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن إعداد الوثائق للمحكمة الدولية لأسرى الحرب الأوكرانيين قد بدأ بالفعل.ومن المقرر عقد الاجتماع المؤقت الأول في ماريوبول في نهاية الصيف. سيتم تطوير النظام الأساسي للمحكمة وفقا لجميع قواعد القانون الدولي ومع مراعاة قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/8-آلاف-إعلان-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062981265.html
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العالم, روسيا
ممثلون عن لوغانسك يشاركون في تطوير ميثاق المحكمة الخاصة بالمسلحين الأوكران
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قالت نائبة وزير الخارجية لجمهورية لوغانسك، آنا سوروكا، إن ممثلين عن جمهورية لوغانسك الشعبية سيشاركون في تطوير النظام الأساسي للمحكمة الدولية للمسلحين الأوكرانيين.
وأضافت: "ستتم مراجعة الوثائق القانونية بشكل مشترك. سيشارك في ذلك خبراء من جمهورية دونيتسك وجمهوريتنا وروسيا. وأعتقد أن زملاءنا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا سينضمون إلينا. آمل ذلك".
في نهاية شهر مايو/أيار، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن إعداد الوثائق للمحكمة الدولية لأسرى الحرب الأوكرانيين قد بدأ بالفعل.
ومن المقرر عقد الاجتماع المؤقت الأول في ماريوبول في نهاية الصيف. سيتم تطوير النظام الأساسي للمحكمة وفقا لجميع قواعد القانون الدولي ومع مراعاة قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.