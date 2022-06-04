https://arabic.sputniknews.com/20220604/موسكو-لن-تشن-أي-هجمات-من-البحر-أثناء-تطهير-أوكرانيا-للموانئ-من-الألغام-1063079914.html

موسكو لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام

موسكو لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سفن نقل الحبوب ستستطيع العبور بدون مشاكل إذا قامت أوكرانيا بتطهير الموانئ من الألغام. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T13:39+0000

2022-06-04T13:39+0000

2022-06-04T13:39+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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موسكو لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام موسكو لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام

بوتين يؤكد أن موسكو لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغاموأضاف أن " موسكو لن تقوم باستغلال موقف إزالة الألغام من أجل شن هجمات من البحر"، مؤكدا أنها ستوفر عبورا آمنا و تضمن دخولا آمنا لهذه الموانئ، ودخول السفن الأجنبية وحركتها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه".إلى ذلك، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.في هذا السياق، قال الخبير العسكري و الاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عدم استغلال موقف إزالة الألغام لشن هجمات من البحر، تؤكد حرص موسكو على مسألة الأمن والغذاء العالميين.وأضاف، أن "هناك تركيز استراتيجي على مسألة الحسم في الميدان لثني الحكومة في كييف عن إجراءاتها العدوانية ضد روسيا، ومن جهة ثانية هناك حرص روسي على مسألة الأمن والغذاء العالميين ولكن الغرب يخلط الأمرين معاً".تحذيرات من دخول لبنان.. حالة شلل سياسي بعد الانتخابات البرلمانيةقال مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن خطر الشلل السياسي في بلاده قد تزايد عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مضيفا أن "هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تحدث كارثة".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي اللبناني جورج القارح: "إن لبنان يعيش حالة من الانهيار الاجتماعي، مؤكدا أن البلاد ستدخل حالة من الشلل السياسي قريبا لأن الأمور لم تُحسَم بعد بعد الانتخابات النيابية.وأوضح أن هناك حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية بخصوص شكل الحكومة المقبلة، لافتا إلى أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن أن هناك حكومة ستتشكل على المدى القريب".طهران تحذر من رد "فوري" على أي قرار سياسي للوكالة الذريةحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، مشيرا إلى أن ذلك سيجعل مسار مفاوضات فيينا أكثر صعوبة وتعقيدا، مشيرا إلى استعداد إيران ورغبتها في مواصلة المفاوضات واختتامها بطريقة واقعية ومتفق عليها.وأوضح أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تل أبيب، كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير لأن الوكالة أثبتت عدم حيادها وانحيازها للموقف الأمريكي والإسرائيلي.وقال: "إن إيران لديها عدة أوراق وخطوات للرد على أي قرار محتمل من الوكالة الذرية منها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% وقد يصل ل 90%.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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