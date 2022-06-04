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https://arabic.sputniknews.com/20220604/نائب-رئيس-الإدارة-المدنية-لمنطقة-خيرسون-مسألة-الاستفتاء-ليست-من-الأولويات-حاليا-1063058312.html
نائب رئيس الإدارة المدنية لمنطقة خيرسون: مسألة الاستفتاء ليست من الأولويات حاليا
نائب رئيس الإدارة المدنية لمنطقة خيرسون: مسألة الاستفتاء ليست من الأولويات حاليا
صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأن مسألة إجراء استفتاء في منطقة خيرسون، "ليست من الأولويات في الوقت الراهن". لافتا... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T04:21+0000
2022-06-04T04:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال ستريمووسوف، لوكالة "سبوتنيك"، "الأولوية بالنسبة لنا اليوم تحقيق الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في منطقة خيرسون". مؤكدا أن" الاستفتاء ليس مطروحا على جدول الأعمال اليوم."وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية الإدارات المدنية العسكرية.وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف دائما المنطقة من جانب مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك وتوقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.وكانت سلطات منطقة خيرسون أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في الانضمام إلى روسيا.من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن هذه المسألة يجب أن يحلها سكان المنطقة نفسها. مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون هذه المسألة مدروسة وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة كما كان هو الحال في شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/ستريموسوف-محاولات-الهجوم-الأوكرانية-على-خيرسون-باءت-كلها-بالفشل-1063016710.html
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أخبار أوكرانيا

نائب رئيس الإدارة المدنية لمنطقة خيرسون: مسألة الاستفتاء ليست من الأولويات حاليا

04:21 GMT 04.06.2022
© AP Photoامرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo
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صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأن مسألة إجراء استفتاء في منطقة خيرسون، "ليست من الأولويات في الوقت الراهن". لافتا إلى أن الأولوية اليوم تحقيق الاستقرار وعودة الحياة السلمية في المنطقة.
وقال ستريمووسوف، لوكالة "سبوتنيك"، "الأولوية بالنسبة لنا اليوم تحقيق الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في منطقة خيرسون". مؤكدا أن" الاستفتاء ليس مطروحا على جدول الأعمال اليوم."
وشدد ستريمووسوف، على أن الاستفتاء قد يحدث لاحقا بعد عودة الحياة الطبيعية في المنطقة.
وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية الإدارات المدنية العسكرية.
وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف دائما المنطقة من جانب مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك وتوقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.
جندي روسي يقوم بدورية بينما صبي يلعب كرة القدم على ضفة نهر في خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ستريموسوف: محاولات الهجوم الأوكرانية على خيرسون باءت كلها بالفشل
أمس, 05:41 GMT
وكانت سلطات منطقة خيرسون أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في الانضمام إلى روسيا.
من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن هذه المسألة يجب أن يحلها سكان المنطقة نفسها. مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون هذه المسألة مدروسة وأن يكون لها مبرر قانوني وأن تكون مشروعة كما كان هو الحال في شبه جزيرة القرم.
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