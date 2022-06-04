https://arabic.sputniknews.com/20220604/نقل-150-شخصا-إلى-المستشفى-بعد-تسرب-غاز-في-مختبر-للأدوية-في-الهند-1063057686.html

نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند

نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند

أصيب 150 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء العاملات، بالإعياء يوم الجمعة بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، حسبما ذكر مسؤولون. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T01:47+0000

2022-06-04T01:47+0000

2022-06-04T01:47+0000

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841787_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f099c55e3b2872738071cd386f4de55b.jpg

ووقع تسرب الغاز في منطقة أناكابالي على بعد نحو 337 كيلومترا شمال شرق أمارافاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أندرا براديش.وأشار أناباثولا إلى أن سبب التسرب لم يعرف على الفور.وأوضح مسؤولون أن العمال شوهدوا وهم يتقيؤون ويسقطون فاقدين للوعي ويعانون من صعوبات في التنفس، وفقا لوكالة شينخوا.وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان لإجلاء الموظفين ونقلهم إلى المستشفيات.وغالبا ما يتهم قادة النقابات العمالية في الهند المصانع بتجاهل معايير السلامة تجاه العمال.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/الهند-لا-يجب-التعامل-مع-النفظ-الروسي-من-منظور-سياسي-1063043215.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الهند اليوم