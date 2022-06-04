عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/نقل-150-شخصا-إلى-المستشفى-بعد-تسرب-غاز-في-مختبر-للأدوية-في-الهند-1063057686.html
نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند
نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند
أصيب 150 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء العاملات، بالإعياء يوم الجمعة بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، حسبما ذكر مسؤولون. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T01:47+0000
2022-06-04T01:47+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841787_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f099c55e3b2872738071cd386f4de55b.jpg
ووقع تسرب الغاز في منطقة أناكابالي على بعد نحو 337 كيلومترا شمال شرق أمارافاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أندرا براديش.وأشار أناباثولا إلى أن سبب التسرب لم يعرف على الفور.وأوضح مسؤولون أن العمال شوهدوا وهم يتقيؤون ويسقطون فاقدين للوعي ويعانون من صعوبات في التنفس، وفقا لوكالة شينخوا.وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان لإجلاء الموظفين ونقلهم إلى المستشفيات.وغالبا ما يتهم قادة النقابات العمالية في الهند المصانع بتجاهل معايير السلامة تجاه العمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الهند-لا-يجب-التعامل-مع-النفظ-الروسي-من-منظور-سياسي-1063043215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048841787_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_2363025bfc474c83d631e1b4105ddde1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم

نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند

01:47 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، أشخاص يعانون من نقص الأكسجين وبنتظرون لتلقي الدعم في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، أشخاص يعانون من نقص الأكسجين وبنتظرون لتلقي الدعم في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصيب 150 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء العاملات، بالإعياء يوم الجمعة بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، حسبما ذكر مسؤولون.
ووقع تسرب الغاز في منطقة أناكابالي على بعد نحو 337 كيلومترا شمال شرق أمارافاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أندرا براديش.
وقال هيمانت أناباثولا، المسؤول الطبي والصحي في منطقة أناكابالي، أنه "حتى الآن تم نقل 150 شخصا إلى المستشفى وهم تحت الملاحظة". مضيفا أن "حالة جميع المرضى مستقرة".
وأشار أناباثولا إلى أن سبب التسرب لم يعرف على الفور.
وأوضح مسؤولون أن العمال شوهدوا وهم يتقيؤون ويسقطون فاقدين للوعي ويعانون من صعوبات في التنفس، وفقا لوكالة شينخوا.
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
الهند: لا يجب التعامل مع النفظ الروسي من منظور سياسي
أمس, 13:54 GMT
وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان لإجلاء الموظفين ونقلهم إلى المستشفيات.
وغالبا ما يتهم قادة النقابات العمالية في الهند المصانع بتجاهل معايير السلامة تجاه العمال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала