https://arabic.sputniknews.com/20220604/نقل-150-شخصا-إلى-المستشفى-بعد-تسرب-غاز-في-مختبر-للأدوية-في-الهند-1063057686.html
نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند
نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند
أصيب 150 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء العاملات، بالإعياء يوم الجمعة بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، حسبما ذكر مسؤولون. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T01:47+0000
2022-06-04T01:47+0000
2022-06-04T01:47+0000
أخبار الهند اليوم
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ووقع تسرب الغاز في منطقة أناكابالي على بعد نحو 337 كيلومترا شمال شرق أمارافاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أندرا براديش.وأشار أناباثولا إلى أن سبب التسرب لم يعرف على الفور.وأوضح مسؤولون أن العمال شوهدوا وهم يتقيؤون ويسقطون فاقدين للوعي ويعانون من صعوبات في التنفس، وفقا لوكالة شينخوا.وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان لإجلاء الموظفين ونقلهم إلى المستشفيات.وغالبا ما يتهم قادة النقابات العمالية في الهند المصانع بتجاهل معايير السلامة تجاه العمال.
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أخبار الهند اليوم
نقل 150 شخصا إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في الهند
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أصيب 150 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء العاملات، بالإعياء يوم الجمعة بعد تسرب غاز في مختبر للأدوية في ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، حسبما ذكر مسؤولون.
ووقع تسرب الغاز في منطقة أناكابالي على بعد نحو 337 كيلومترا شمال شرق أمارافاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أندرا براديش.
وقال هيمانت أناباثولا، المسؤول الطبي والصحي في منطقة أناكابالي، أنه "حتى الآن تم نقل 150 شخصا إلى المستشفى
وهم تحت الملاحظة". مضيفا أن "حالة جميع المرضى مستقرة".
وأشار أناباثولا إلى أن سبب التسرب لم يعرف على الفور.
وأوضح مسؤولون أن العمال شوهدوا وهم يتقيؤون ويسقطون فاقدين للوعي ويعانون من صعوبات في التنفس، وفقا لوكالة شينخوا.
وفي أعقاب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان لإجلاء الموظفين ونقلهم إلى المستشفيات.
وغالبا ما يتهم قادة النقابات العمالية في الهند المصانع بتجاهل معايير السلامة تجاه العمال.