https://arabic.sputniknews.com/20220604/هل-يقضي-تطور-العلاقات-الروسية-الأفريقية-على-النفوذ-الغربي-في-القارة-السمراء؟-1063079024.html
هل يقضي تطور العلاقات الروسية الأفريقية على النفوذ الغربي في القارة السمراء؟
هل يقضي تطور العلاقات الروسية الأفريقية على النفوذ الغربي في القارة السمراء؟
خلال استقباله الرئيس الحالي لدورة الاتحاد الأفريقي في سوتشي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تشهد مرحلة جديدة من التطور... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:22+0000
2022-06-04T13:22+0000
2022-06-04T13:22+0000
راديو
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هل يقضي تطور العلاقات الروسية الأفريقية على النفوذ الغربي في القارة السمراء؟
هل يقضي تطور العلاقات الروسية الأفريقية على النفوذ الغربي في القارة السمراء؟
وأكد بوتين خلال لقائه مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن دور أفريقيا على الساحة الدولية آخذ في الازدياد، وسوف تعمل روسيا على تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية.من جهته قال سال إن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من تأمين احتياجاتها من الحبوب والأسمدة الروسية، مؤكدا أنه خرج مطمئنا من لقائه مع بوتين بشأن الأزمة الغذائية الناجمة عن أحداث أوكرانيا.يذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين أرتفع، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 34%، وتعتزم روسيا المضي قدما في هذا المسار.وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت مديرة البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أماني الطويل إن "العلاقات الروسية الأفريقية مهمة، وتتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي في ضوء الأزمة الأوكرانية، وقد استفادت روسيا من هذا التطور وظهر بالفعل في التصويت الخاص بأوكرانيا في الأمم المتحدة.من جانبه أوضح خبير الشؤون الروسية، فايز حوالة، أن "الدول الغربية التي كان تسيطر على أفريقيا لم تكافح الإرهاب بل كانت تغذي النزاعات من أجل بيع مزيد من الأسلحة، وكانت تستخدم الدول الأفريقية كمستعمرات لنهب خيراتها".وأضاف أن "روسيا مستعدة لتأمين الغذاء لدول لاتحاد الأفريقي حتى بالعملات المحلية، حتى تخرج هذ الدول من هيمنة الدولار الأمريكي ونظام سويفت الذي يحاول استعمارها اقتصاديا".إلى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، د. جمال واكيم، أن "روسيا تحاول استعادة الدور التقليدي الذي لعبته قبل عقود بعد أن وعت أنها مستهدفة من الغرب، وبالتالي تحاول انتزاع الدول الأفريقية من تحت الهيمنة الغربية، وهو أمر مفيد للدول الافريقية، من أجل إيجاد بدائل عن الغرب الذي دمر الاقتصاد والاستقرار السياسي في القارة".بإمكانكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: جيهان لطفي
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هل يقضي تطور العلاقات الروسية الأفريقية على النفوذ الغربي في القارة السمراء؟
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خلال استقباله الرئيس الحالي لدورة الاتحاد الأفريقي في سوتشي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تشهد مرحلة جديدة من التطور والتعاون.
وأكد بوتين خلال لقائه مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن دور أفريقيا على الساحة الدولية
آخذ في الازدياد، وسوف تعمل روسيا على تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية.
من جهته قال سال إن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من تأمين احتياجاتها من الحبوب والأسمدة الروسية، مؤكدا أنه خرج مطمئنا من لقائه مع بوتين بشأن الأزمة الغذائية الناجمة عن أحداث أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا دائما ما كانت تدعم أفريقيا في صراعها ضد الاستعمار، وقد استقبلت روسيا منذ ثلاثة أعوام قمة روسيا إفريقيا، التي وضعت العلاقات الروسية الإفريقية على عتبة مرحلة جديدة، تؤكد فيها روسيا على اهتمامها بالقارة السمراء.
يذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين أرتفع، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 34%، وتعتزم روسيا المضي قدما في هذا المسار.
وفي حديثها
لـ"سبوتنيك قالت مديرة البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أماني الطويل إن "العلاقات الروسية الأفريقية مهمة، وتتجه نحو مزيد من التطور الإيجابي في ضوء الأزمة الأوكرانية، وقد استفادت روسيا من هذا التطور وظهر بالفعل في التصويت الخاص بأوكرانيا في الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن "موسكو تطرح مفهوما للتعاون يختلف عن المفهوم الغربي، الذي فرض شروطا لإعادة هيكلة للاقتصادات الافريقية بما أنتج فقرا، ونزاعات مسلحة، وعدم استقرار، لأن هذه الشروط الغربية لم تراع الظروف الداخلية ولا طبيعة البنى الاقتصادية والثقافية في القارة الافريقية".
من جانبه أوضح خبير الشؤون الروسية، فايز حوالة، أن "الدول الغربية التي كان تسيطر على أفريقيا لم تكافح الإرهاب بل كانت تغذي النزاعات من أجل بيع مزيد من الأسلحة، وكانت تستخدم الدول الأفريقية كمستعمرات لنهب خيراتها".
وأضاف أن "روسيا مستعدة لتأمين الغذاء لدول لاتحاد الأفريقي حتى بالعملات المحلية، حتى تخرج هذ الدول من هيمنة الدولار الأمريكي ونظام سويفت الذي يحاول استعمارها اقتصاديا".
إلى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، د. جمال واكيم، أن "روسيا تحاول استعادة الدور التقليدي الذي لعبته قبل عقود بعد أن وعت أنها مستهدفة من الغرب، وبالتالي تحاول انتزاع الدول الأفريقية
من تحت الهيمنة الغربية، وهو أمر مفيد للدول الافريقية، من أجل إيجاد بدائل عن الغرب الذي دمر الاقتصاد والاستقرار السياسي في القارة".
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