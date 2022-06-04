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وزير الداخلية الإيراني: الشرطة تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات
وزير الداخلية الإيراني: الشرطة تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات
قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي إن شرطة بلاده تمكنت من إفشال مخططات "العدو" في مختلف المجالات، مشددا على أن هذا "العدو" يسعى للمساس ببلاده وإلحاق الضرر... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:44+0000
2022-06-04T16:44+0000
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وأوضح وحيدي، في تصريحات له، اليوم السبت، خلال مشاركته مراسم إحياء الذكرى 33 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، أن "إيران تعتبر قوة اقتصادية وإقلیمیة ومن هذا المنطلق يحاول العدو إلحاق الأذى بها من خلال جر الشعب إلى الشوارع وتحريضهم على الاحتجاجات المناهضة لنظام البلاد".وأشار الوزير إلى أن "العدو ينشط اليوم ضد إيران في مختلف المجالات ومنها القیام بدعوات غير قانونية والإرهاب والعملیات التخريبیة والحرب الثقافي"، مشددا على أن "العدو یحاول المساس بإیران بشتى الطرق، لكنه لا يستطيع تحقيق أغراضه"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت إلى أن الشرطة الإيرانية، "تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات، وقدمت خدمات قيّمة للشعب الإیراني".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الشرطة-الإيرانية-تعلق-على-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-عندما-يحتج-السكان-على-غلاء-السلع-فهم-على-حق-1062425953.html
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وزير الداخلية الإيراني: الشرطة تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات

16:44 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / -
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قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي إن شرطة بلاده تمكنت من إفشال مخططات "العدو" في مختلف المجالات، مشددا على أن هذا "العدو" يسعى للمساس ببلاده وإلحاق الضرر به، لأنه قوة اقتصادية وإقليمية.
وأوضح وحيدي، في تصريحات له، اليوم السبت، خلال مشاركته مراسم إحياء الذكرى 33 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، أن "إيران تعتبر قوة اقتصادية وإقلیمیة ومن هذا المنطلق يحاول العدو إلحاق الأذى بها من خلال جر الشعب إلى الشوارع وتحريضهم على الاحتجاجات المناهضة لنظام البلاد".
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وأشار الوزير إلى أن "العدو ينشط اليوم ضد إيران في مختلف المجالات ومنها القیام بدعوات غير قانونية والإرهاب والعملیات التخريبیة والحرب الثقافي"، مشددا على أن "العدو یحاول المساس بإیران بشتى الطرق، لكنه لا يستطيع تحقيق أغراضه"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت إلى أن الشرطة الإيرانية، "تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات، وقدمت خدمات قيّمة للشعب الإیراني".
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