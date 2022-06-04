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https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الطاقة-الإيراني-يتوجه-إلى-قطر-برفقة-عدد-من-كبار-المسؤولين-ورجال-الأعمال--1063066860.html
وزير الطاقة الإيراني يتوجه إلى قطر برفقة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال
وزير الطاقة الإيراني يتوجه إلى قطر برفقة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال
يتوجه وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم السبت، إلى دولة قطر، للمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:38+0000
2022-06-04T09:40+0000
إيران
قطر
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، سيشارك محربيان في الاجتماع بصفته رئيسا للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر.وأضافت الوكالة أن وفدا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين يرافق الوزير في رحلته.وأوضحت أنه سيتم عقد المؤتمر التجاري الأول بين إيران وقطر هو حدث آخر سيعقد على هامش الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.وأشارت إلى أنه خلال المؤتمر ستتم مناقشة التعاون الثنائي في خمس لجان: "الاقتصادية، التجارية والصناعية"، و"المصرفية والمالية"، "النقل وتكنولوجيا المعلومات"، و"العلمية، والصحية والثقافية والرياضية والسياحية"، و"المياه والطاقة".وذكرت أنه سيتم أيضا بحث إمكانيات التعاون خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر. ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو/ حزيران.
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إيران, قطر

وزير الطاقة الإيراني يتوجه إلى قطر برفقة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال

09:38 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورناطحات السحاب في الدوحة، قطر
ناطحات السحاب في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يتوجه وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، اليوم السبت، إلى دولة قطر، للمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، سيشارك محربيان في الاجتماع بصفته رئيسا للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر.
وأضافت الوكالة أن وفدا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين يرافق الوزير في رحلته.
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وأوضحت أنه سيتم عقد المؤتمر التجاري الأول بين إيران وقطر هو حدث آخر سيعقد على هامش الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشارت إلى أنه خلال المؤتمر ستتم مناقشة التعاون الثنائي في خمس لجان: "الاقتصادية، التجارية والصناعية"، و"المصرفية والمالية"، "النقل وتكنولوجيا المعلومات"، و"العلمية، والصحية والثقافية والرياضية والسياحية"، و"المياه والطاقة".
وذكرت أنه سيتم أيضا بحث إمكانيات التعاون خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.
ولفتت إلى أن المؤتمر سيعقد في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو/ حزيران.
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