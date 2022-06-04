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https://arabic.sputniknews.com/20220604/وزير-الطاقة-العماني-مسقط-وطهران-اتفقتا-على-تطوير-حقل-هنغام-النفطي-لتعود-مصحلته-للطرفين-1063091264.html
وزير الطاقة العماني: مسقط وطهران اتفقتا على تطوير حقل هنغام النفطي لتعود مصحلته للطرفين
وزير الطاقة العماني: مسقط وطهران اتفقتا على تطوير حقل هنغام النفطي لتعود مصحلته للطرفين
أكد وزير الطاقة والمعادن، في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي أن بلاده اتفقت مع إيران على تطوير حقل هنغام النفطي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T17:50+0000
2022-06-04T17:50+0000
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وأشار الوزير، في تصريحات اليوم السبت، إلى أن عمان وإيران عازمتان على تطوير الحقل النفطي، بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين عُمان وإيرا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأوضح الوزير أن طهران ومسقط "اتفقتا عند تطوير الحقل على أن تكون هناك طريق مشتركة للتطوير تعود مصحلته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل".وبشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها عُمان مع إيران، قال الوزير: إنها "تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنغام النفطي وجاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى".وأضاف الوزير العماني، أن "الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب، الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع، حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/سلطان-عمان-يصدر-مرسوما-بشأن-التعاون-مع-إيران-1062393488.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الطاقة العماني: مسقط وطهران اتفقتا على تطوير حقل هنغام النفطي لتعود مصحلته للطرفين

17:50 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
 عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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أكد وزير الطاقة والمعادن، في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي أن بلاده اتفقت مع إيران على تطوير حقل هنغام النفطي.
وأشار الوزير، في تصريحات اليوم السبت، إلى أن عمان وإيران عازمتان على تطوير الحقل النفطي، بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين عُمان وإيرا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح الوزير أن طهران ومسقط "اتفقتا عند تطوير الحقل على أن تكون هناك طريق مشتركة للتطوير تعود مصحلته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل".
وبشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها عُمان مع إيران، قال الوزير: إنها "تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنغام النفطي وجاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى".
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن التعاون مع إيران
18 مايو, 13:45 GMT
وأضاف الوزير العماني، أن "الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب، الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع، حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عامًا من إيران إلى سلطنة عُمان".
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