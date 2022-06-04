https://arabic.sputniknews.com/20220604/وفد-مصري-يزور-سويسرا-لاستعادة-الآثار-المهربة-1063079645.html
وفد مصري يزور سويسرا لاستعادة الآثار المهربة
وفد مصري يزور سويسرا لاستعادة الآثار المهربة
زار وفد مصري سويسرا، في الفترة من 29 مايو/ أيار إلى 2 يونيو/ حزيران 2022، ضمن جهود استعادة القطع الأثرية المهربة إلى خارج مصر بطرق غير شرعية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:38+0000
2022-06-04T13:38+0000
2022-06-04T13:38+0000
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وقال موقع "اليوم السابع" إن الوفد المصري ضم شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير.وعقد الجانب المصري لقاء فنيا على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسرى وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة.بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإ+تجار غير المشروع للآثار، وذلك فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين فى عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وذلك فى إطار الأولوية القصوى التي توليها مصر لاسترداد الآثار المهربة وإعادتها.من جانبه، قال شعبان عبد الجواد إنه يجري حاليا الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة، سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي السويسري فى أغسطس/ آب 2021.يأتي ضمن تلك المجموعة جزء من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال لأبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، وإناء من الألباستر إسطواني الشكل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
وفد مصري يزور سويسرا لاستعادة الآثار المهربة
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زار وفد مصري سويسرا، في الفترة من 29 مايو/ أيار إلى 2 يونيو/ حزيران 2022، ضمن جهود استعادة القطع الأثرية المهربة إلى خارج مصر بطرق غير شرعية.
وقال موقع "اليوم السابع
" إن الوفد المصري ضم شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشؤون المتحف المصري الكبير.
وعقد الجانب المصري لقاء فنيا على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي السويسري، بحضور السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسرى وممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة.
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإ+تجار غير المشروع للآثار، وذلك فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين فى عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وذلك فى إطار الأولوية القصوى التي توليها مصر لاسترداد الآثار المهربة وإعادتها.
من جانبه، قال شعبان عبد الجواد إنه يجري حاليا الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة، سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، من مكتب الثقافة الفيدرالي السويسري فى أغسطس/ آب 2021.
يأتي ضمن تلك المجموعة جزء من تمثال سيدة من الألباستر، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من المعبود بس، وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، وتمثال لأبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، وإناء من الألباستر إسطواني الشكل.