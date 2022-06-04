https://arabic.sputniknews.com/20220604/وكالة-الفضاء-الروسية-تعيد-تشغيل-التلسكوب-الألماني-من-أوقفوه-لأسباب-سياسية-ليس-لديهم-حق-أخلاقي-1063064301.html
وكالة الفضاء الروسية تعيد تشغيل التلسكوب الألماني: من أوقفوه لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي"
وكالة الفضاء الروسية تعيد تشغيل التلسكوب الألماني: من أوقفوه لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي"
أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها ستعيد تشغيل التلسكوب الألماني في المرصد المشترك بين روسيا وألمانيا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:46+0000
2022-06-04T08:46+0000
2022-06-04T08:46+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها رئيس روسكوزموس، دميتري روجوزين، لقناة "روسيا 24"، فقد أكد أنه وجه تعليماته لإعادة تشغيل التلسكوب الألماني في مرصد الفيزياء الفلكية الروسي الألماني المشترك، "سبيكترا آر جي".وكان التلسكوب الألماني قد تم إيقافه من المسؤولين الألمان في أواخر فبراير/ شباط على وقع الأزمة الأوكرانية.وقال روجوزين: "لقد أصدرت تعليمات لبدء العمل على استئناف تشغيل التلسكوب الألماني في مرصد الفضاء سبيكترا آر جي، جنبًا إلى جنب مع التلسكوب الروسي".وكان تلسكوب "إي روسيتا" قد تم بناؤه مستهدفا إجراء مسوحات للسماء بالكامل ودمجها في مرصد الفضاء "سبيكترا آر جي"، جنبًا إلى جنب مع التلسكوب الروسي "إيه آر تي- إكس سي"، من قبل معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا.وقد بدأ التلسكوب في جمع البيانات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن المقرر أن تكتمل إحدى الخرائط الأكثر دقة، والتي كان من المتوقع أن توفر ثمانية استطلاعات، ونشرها بحلول عام 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مدير-وكالة-الفضاء-الروسية-قريبا-سنطلع-الحكومة-على-خيارات-إنهاء-التعاون-مع-المحطة-الدولية-1060760954.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
وكالة الفضاء الروسية تعيد تشغيل التلسكوب الألماني: من أوقفوه لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي"
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أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها ستعيد تشغيل التلسكوب الألماني في المرصد المشترك بين روسيا وألمانيا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها رئيس روسكوزموس
، دميتري روجوزين، لقناة "روسيا 24"، فقد أكد أنه وجه تعليماته لإعادة تشغيل التلسكوب الألماني في مرصد الفيزياء الفلكية الروسي الألماني المشترك، "سبيكترا آر جي".
وكان التلسكوب الألماني قد تم إيقافه من المسؤولين الألمان
في أواخر فبراير/ شباط على وقع الأزمة الأوكرانية.
وقال روجوزين: "لقد أصدرت تعليمات لبدء العمل على استئناف تشغيل التلسكوب الألماني في مرصد الفضاء سبيكترا آر جي، جنبًا إلى جنب مع التلسكوب الروسي".
وأكد أنه من الضروري الاستمرار في التعاون لإجراء البحث علمي، مشيرا إلى أن من اتخذوا قرار فصل التلسكوب الألماني لأسباب سياسية ليس لديهم "حق أخلاقي" في القيام بذلك.
وكان تلسكوب "إي روسيتا" قد تم بناؤه مستهدفا إجراء مسوحات للسماء بالكامل ودمجها في مرصد الفضاء "سبيكترا آر جي"، جنبًا إلى جنب مع التلسكوب الروسي "إيه آر تي- إكس سي"، من قبل معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا.
وقد بدأ التلسكوب في جمع البيانات
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن المقرر أن تكتمل إحدى الخرائط الأكثر دقة، والتي كان من المتوقع أن توفر ثمانية استطلاعات، ونشرها بحلول عام 2025.