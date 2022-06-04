https://arabic.sputniknews.com/20220604/-إعلام-أوكرانيا-تعرض-على-الهند-مهمة-ضمان-أمنها-المستقبلي-1063067720.html
إعلام: أوكرانيا تعرض على الهند مهمة ضمان أمنها المستقبلي
إعلام: أوكرانيا تعرض على الهند مهمة ضمان أمنها المستقبلي
كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، عن عرض أوكراني لنيودلهي يتمثل بأن تصبح دولة ضامنة إسوة بغيرها من الدول التي وافقت على ذلك. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:56+0000
2022-06-04T09:56+0000
2022-06-04T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عرض على الهند إمكانية أن تصبح دولة ضامنة لأمن أوكرانيا إلى جانب الصين وتركيا.وكتبت الصحفية: "طلبت أوكرانيا من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمن البلاد، جنبًا إلى جنب مع بعض الدول الأخرى.. نتوقع أيضًا أن تشارك الهند بنشاط في عملية البناء والإعمار بعد الحرب في أوكرانيا".وأضافت الصحيفة أن "الهند تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إضافية وأدوية وبعض المساعدات الفنية والمالية لأوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: أوكرانيا تعرض على الهند مهمة ضمان أمنها المستقبلي
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كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، عن عرض أوكراني لنيودلهي يتمثل بأن تصبح دولة ضامنة إسوة بغيرها من الدول التي وافقت على ذلك.
وذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية
نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عرض على الهند إمكانية أن تصبح دولة ضامنة لأمن أوكرانيا إلى جانب الصين وتركيا.
وكتبت الصحفية: "طلبت أوكرانيا من الهند أن تصبح أحد الضامنين لأمن البلاد، جنبًا إلى جنب مع بعض الدول الأخرى.. نتوقع أيضًا أن تشارك الهند بنشاط في عملية البناء والإعمار بعد الحرب في أوكرانيا".
وأضافت الصحيفة أن "الهند تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إضافية وأدوية وبعض المساعدات الفنية والمالية لأوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.