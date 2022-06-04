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إيران تعلن موقفها من تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين
إيران تعلن موقفها من تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين
أعلنت إيران، اليوم السبت، موقفها من إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:07+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "ايران ترحب بتمدید وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين آخرين".وأضاف أن "بلاده تأمل بأن يتم فك الحصار الكامل عن اليمن وتعزيز وقف إطلاق النار الدائم وتسوية الأزمة اليمنية".كما جدد موقف إيران الداعم للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحلول السياسية.وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن، الخميس الماضي، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة على تجديد الهدنة لمدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.وقال غروندبرغ إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.يذكر أنه في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/السعودية-ترحب-بإعلان-تمديد-فترة-الهدنة-إلى-شهرين-في-اليمن-1063005094.html
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أخبار اليمن الأن, إيران, منظمة الأمم المتحدة

إيران تعلن موقفها من تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين

07:07 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلنت إيران، اليوم السبت، موقفها من إعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.
وحسب وكالة أنباء فارس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "ايران ترحب بتمدید وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين آخرين".
وأضاف أن "بلاده تأمل بأن يتم فك الحصار الكامل عن اليمن وتعزيز وقف إطلاق النار الدائم وتسوية الأزمة اليمنية".
كما جدد موقف إيران الداعم للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحلول السياسية.
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
السعودية ترحب بإعلان تمديد فترة الهدنة إلى شهرين في اليمن
2 يونيو, 16:08 GMT
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن، الخميس الماضي، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة على تجديد الهدنة لمدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.
وقال غروندبرغ إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.
يذكر أنه في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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