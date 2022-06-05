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https://arabic.sputniknews.com/20220605/أردوغان-لن-تنضم-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-دون-استيفاء-شروط-تركيا--1063126560.html
أردوغان: لن تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو دون استيفاء شروط تركيا
أردوغان: لن تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو دون استيفاء شروط تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالب انقرة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:29+0000
2022-06-05T13:29+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه "حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، يوم السبت، أثناء مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "أقولها بشكل واضح وصريح، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".وأوضح أنه أبلغ ذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

أردوغان: لن تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو دون استيفاء شروط تركيا

13:29 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف بلاده بشأن دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير دون تلبية مطالب انقرة.
وشدد الرئيس التركي، اليوم الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، على أنه "حتى تتم تلبية مطالبنا، لن نغير موقفنا من توسع الناتو".

هذا ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس منظمة لضمان أمن الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، يوم السبت، أثناء مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي: "أقولها بشكل واضح وصريح، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".
وأوضح أنه أبلغ ذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.
وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.
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