https://arabic.sputniknews.com/20220605/أستراليا-تكشف-تفاصيل-اعتراض-خطير-نفذته-مقاتلة-صينية-ضد-طائرة-استطلاع-1063113509.html

أستراليا تكشف تفاصيل اعتراض "خطير" نفذته مقاتلة صينية ضد طائرة استطلاع

أستراليا تكشف تفاصيل اعتراض "خطير" نفذته مقاتلة صينية ضد طائرة استطلاع

قالت أستراليا، اليوم الأحد، إن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورات خطيرة هددت سلامة إحدى طائرات المراقبة البحرية التابعة لها فوق بحر الصين الجنوبي، وأجبرتها على... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:18+0000

2022-06-05T10:18+0000

2022-06-05T10:18+0000

الصين

أستراليا

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وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، إن حكومته أعربت عن قلقها للصين بشأن الحادثة التي وقعت في 26 مايو/ أيار، وحدثت في المجال الجوي الدولي، وفقا لوزارة الدفاع الأسترالية.وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن طائرة صينية من طراز "جيه-16" اعترضت طائرة استطلاع "بي 8 إيه بوسيدون" كانت تقوم بدورية روتينية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس إن الطائرة الصينية حلقت على مقربة شديدة من الطائرة الأسترالية وأطلقت المشاعل الحرارية وقطع المعادن التي التهمتها محركات "بوسيدون"، وهي طائرة من طراز "بوينغ 737-800" معدلة.وأخبر الصحفيين في ملبورن: "زادت الطائرة جيه- 16 من سرعتها وقطعت الطريق مباشرة أمام مقدمة بوسيدون، واستقرت أمامها على مسافة قريبة جدا''.واستطرد: "في تلك اللحظة، أطلقت (الطائرة الصينية) حزمة من المشاعل الحرارية، تحتوي على قطع صغيرة من الألمنيوم، تم ابتلاع بعضها في محرك الطائرة الأسترالية. من الواضح أن هذا أمر خطير للغاية".وقال إن طاقم الطائرة الأسترالية استجابوا بشكل "احترافي" وأعادوا الطائرة إلى قاعدتها. لم يصدر رد رسمي من بكين حتى اليوم الأحد.مثل هذه الحوادث تتكرر أخيرا. أسفر تصادم بين طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي بي 3" وطائرة نفاثة تابعة للقوات الجوية الصينية في أبريل/ نيسان 2001 عن مقتل طيار الصيني واحتجاز الصين لطاقم جوي أمريكي لمدة 10 أيام.تشهد العلاقات بين أستراليا والصين فتورا واضحا منذ سنوات، بعد أن فرضت بكين حواجز تجارية ورفضت المحادثات رفيعة المستوى، ردا على سن كانبيرا قواعد تستهدف "التدخل الأجنبي في سياساتها".

https://arabic.sputniknews.com/20211210/مقاتلة-سو-30-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-أمريكية-1053787796.html

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