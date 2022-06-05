https://arabic.sputniknews.com/20220605/إجلاء-سكان-بلدات-في-شرق-الفلبين-بعد-ثوران-بركان-بولوسان-1063126943.html
إجلاء سكان بلدات في شرق الفلبين بعد ثوران بركان بولوسان
إجلاء سكان بلدات في شرق الفلبين بعد ثوران بركان بولوسان
أجلت السلطات سكان بلدات في شرق الفلبين بعد ثوران بركان تسبب في تصاعد سحابة من الدخان الكثيف اليوم الأحد. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T13:31+0000
2022-06-05T13:31+0000
2022-06-05T13:31+0000
الفلبين
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ثوران بركان بولوسان، الواقع في منطقة سورسوغون، تواصل نحو 17 دقيقة.وقال المسؤول في مكتب التصدي للكوارث دينيس ديسبابيلاديراس إن "عمليات الإجلاء جارية هناك، لكن المسنين والذين يعانون من الربو لهم الأولوية بالنسبة إلينا".وأدى الثوران إلى تصاعد سحابة رمادية على ارتفاع كيلومتر، وفق المعهد الفليبيني لدراسة البراكين والزلازل.وأصدرت السلطات تحذيرا من المستوى الأول على مقياس من خمس مستويات، لافتة إلى "اضطرابات منخفضة المستوى".وأوضح رئيس المعهد ريناتو سوليدوم في تصريحات لمحطة "دي زد بي بي" الإذاعية المحلية أن ثوران بركان بولوسان "سببه غليان المياه تحت الفوهة".وخلال السنوات الأخيرة، ثار بركان بولوسان مرارا وشهد عشرات الانفجارات في العامين 2016 و2017.وغالبا ما تشهد الفيليبين نشاطا بركانيا وزلزاليا بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/ثوران-بركان-إتنا-في-إيطاليا-فيديو-1058439294.html
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الفلبين
إجلاء سكان بلدات في شرق الفلبين بعد ثوران بركان بولوسان
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أجلت السلطات سكان بلدات في شرق الفلبين بعد ثوران بركان تسبب في تصاعد سحابة من الدخان الكثيف اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ثوران بركان بولوسان، الواقع في منطقة سورسوغون، تواصل نحو 17 دقيقة.
وقال المسؤول في مكتب التصدي للكوارث دينيس ديسبابيلاديراس إن "عمليات الإجلاء جارية هناك، لكن المسنين والذين يعانون من الربو لهم الأولوية بالنسبة إلينا".
وأدى الثوران إلى تصاعد سحابة رمادية على ارتفاع كيلومتر، وفق المعهد الفليبيني لدراسة البراكين والزلازل
.
وأصدرت السلطات تحذيرا من المستوى الأول على مقياس من خمس مستويات، لافتة إلى "اضطرابات منخفضة المستوى".
وأوضح رئيس المعهد ريناتو سوليدوم في تصريحات لمحطة "دي زد بي بي" الإذاعية المحلية أن ثوران بركان بولوسان "سببه غليان المياه تحت الفوهة".
وخلال السنوات الأخيرة، ثار بركان بولوسان مرارا وشهد عشرات الانفجارات في العامين 2016 و2017.
وغالبا ما تشهد الفيليبين نشاطا بركانيا وزلزاليا بسبب وقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.