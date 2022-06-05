https://arabic.sputniknews.com/20220605/إصابة-مدرب-ريال-مدريد-لكرة-السلة-بنوبة-قلبية-1063130890.html
إصابة مدرب ريال مدريد لكرة السلة بنوبة قلبية
إصابة مدرب ريال مدريد لكرة السلة بنوبة قلبية
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، إصابة مدرب فريق كرة السلة بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:58+0000
2022-06-05T14:58+0000
2022-06-05T14:58+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال ريال مدريد في بيان إن المدرب بابلو لاسو (54 عاما) نقل إلى مستشفى جامعة سانيتاس لا مواليخا بعد إصابته بنوبة قلبية.قاد المدرب الإسباني الفريق مؤخرا إلى نهائي اليوروليغ، حيث خسر أمام الفريق التركي أنادولو إفيس.يعمل لاسو مع ريال منذ 2011 وحصل معه على عدد من الألقاب، من أبرزها فوزان في اليوروليغ في 2015 و2018.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد
إصابة مدرب ريال مدريد لكرة السلة بنوبة قلبية
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، إصابة مدرب فريق كرة السلة بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال ريال مدريد في بيان
إن المدرب بابلو لاسو (54 عاما) نقل إلى مستشفى جامعة سانيتاس لا مواليخا بعد إصابته بنوبة قلبية.
قاد المدرب الإسباني الفريق مؤخرا إلى نهائي اليوروليغ، حيث خسر أمام الفريق التركي أنادولو إفيس.
يعمل لاسو مع ريال منذ 2011 وحصل معه على عدد من الألقاب، من أبرزها فوزان في اليوروليغ في 2015 و2018.