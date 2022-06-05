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https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-إسبانيا-مستعدة-لإرسال-صواريخ-ودبابات-إلى-كييف-1063107881.html
إعلام: إسبانيا مستعدة لإرسال صواريخ ودبابات إلى كييف
إعلام: إسبانيا مستعدة لإرسال صواريخ ودبابات إلى كييف
أشار تقرير إعلامي إلى أن إسبانيا تستعد لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ودبابات مضادة للطائرات. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T07:58+0000
2022-06-05T07:58+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نقلت صحيفة "بايس" فإن إسبانيا مستعدة لإجراء "نقلة نوعية" في دعمها العسكري لكييف. فبعد أن كانت مدريد قد زودت قبل ذلك بالذخيرة ومعدات الحماية الشخصية والأسلحة الخفيفة، فإن إسبانيا مستعدة الآن للانتقال إلى توريد الأسلحة الثقيلة.ووفقا للصحيفة، عرضت إسبانيا أيضا على أوكرانيا تدريب جيشها على تشغيل "ليوبارد A4". وأشار مصدر المنشور إلى أن الجزء الأول من الإحاطة يجب أن يتم في لاتفيا، حيث ينشر الجيش الإسباني وحدة قوامها 500 جندي مع ست دبابات من طراز "Leopard 2E". سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا. وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع الإسبانية تستكمل بالفعل تسليم صواريخ قصيرة المدى مضادة للطائرات من طراز "Shorad Aspide" إلى كييف. في أبريل/نيسان، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه أرسل 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية والمركبات إلى أوكرانيا. حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات. في الآونة الأخيرة، تم أيضا توفير المعدات الثقيلة، ولا سيما الدبابات ومدافع الهاوتزر و"MLRS".
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أخبار أوكرانيا

إعلام: إسبانيا مستعدة لإرسال صواريخ ودبابات إلى كييف

07:58 GMT 05.06.2022
© Youtubeالعلم الإسباني
العلم الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
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أشار تقرير إعلامي إلى أن إسبانيا تستعد لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ودبابات مضادة للطائرات.
وبحسب ما نقلت صحيفة "بايس" فإن إسبانيا مستعدة لإجراء "نقلة نوعية" في دعمها العسكري لكييف. فبعد أن كانت مدريد قد زودت قبل ذلك بالذخيرة ومعدات الحماية الشخصية والأسلحة الخفيفة، فإن إسبانيا مستعدة الآن للانتقال إلى توريد الأسلحة الثقيلة.

وبالتالي، فإن الحكومة مستعدة لتسليم دبابات "Leopard A4" الألمانية، "التي كانت نائمة منذ عقود". وتقول مصادر دفاعية إنه يمكن نقل نحو 40 دبابة للقوات الأوكرانية.

ووفقا للصحيفة، عرضت إسبانيا أيضا على أوكرانيا تدريب جيشها على تشغيل "ليوبارد A4". وأشار مصدر المنشور إلى أن الجزء الأول من الإحاطة يجب أن يتم في لاتفيا، حيث ينشر الجيش الإسباني وحدة قوامها 500 جندي مع ست دبابات من طراز "Leopard 2E". سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع الإسبانية تستكمل بالفعل تسليم صواريخ قصيرة المدى مضادة للطائرات من طراز "Shorad Aspide" إلى كييف.
في أبريل/نيسان، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه أرسل 200 طن من الذخيرة والمعدات العسكرية والمركبات إلى أوكرانيا. حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية، بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات. في الآونة الأخيرة، تم أيضا توفير المعدات الثقيلة، ولا سيما الدبابات ومدافع الهاوتزر و"MLRS".
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