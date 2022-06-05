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إعلام: البرهان يؤكد التزام السودان بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان
إعلام: البرهان يؤكد التزام السودان بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان
أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، اليوم الأحد، حرص بلاده والتزامها بقضايا حقوق الإنسان. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:03+0000
2022-06-05T10:27+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وذكرت وكالة السودان للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن البرهان أكد حرص السودان على التزامه بقضايا حقوق الإنسان، بدعوى اعتبارها جزءا أصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.ودعا البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، أداما دينغ، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.وكانت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية قد أوضحت في تصريح صحفي أن الغرض من هذا اللقاء إطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد على نتائج زيارة الخبير المستقل للسودان واللقاءات التي أجراها.وأشارت إلى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد رحب بالخبير المستقل، مؤكدا له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، مناشدا إياه توخي الحياد وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

إعلام: البرهان يؤكد التزام السودان بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان

10:03 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 05.06.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، اليوم الأحد، حرص بلاده والتزامها بقضايا حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن البرهان أكد حرص السودان على التزامه بقضايا حقوق الإنسان، بدعوى اعتبارها جزءا أصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
دقلو: ملتزمون بتطوير حقوق الإنسان والتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة
أمس, 15:41 GMT
ودعا البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، أداما دينغ، الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.
وكانت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية قد أوضحت في تصريح صحفي أن الغرض من هذا اللقاء إطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد على نتائج زيارة الخبير المستقل للسودان واللقاءات التي أجراها.
وأشارت إلى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد رحب بالخبير المستقل، مؤكدا له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، مناشدا إياه توخي الحياد وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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