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https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-الحكومة-الإثيوبية-تتهم-وكالات-الأمم-المتحدة-الإنسانية-بنقل-معدات-محظورة-إلى-تيغراي-1063139497.html
إعلام: الحكومة الإثيوبية تتهم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بنقل معدات محظورة إلى تيغراي
إعلام: الحكومة الإثيوبية تتهم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بنقل معدات محظورة إلى تيغراي
اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، "وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بنقل معدات محظورة إلى إقليم تيغراي". 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T18:23+0000
2022-06-05T18:23+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وشددت حكومة إثيوبيا، في تصريحات نقلتها قناة العربية، على أن "الوكالات الإنسانية تنقل وقودًا ومعدات إلى تيغراي تستخدمها قوات المعارضة ضده، داعية إلى تشديد الضوابط على المساعدات المنقولة إلى تيغراي.وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي رفع حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة أن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل 6 أشهر".وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة 6 أشهر.وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الأمل في طي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.غير أن الجبهة أعلنت منذ شهرين عن عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، مما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

إعلام: الحكومة الإثيوبية تتهم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بنقل معدات محظورة إلى تيغراي

18:23 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، "وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بنقل معدات محظورة إلى إقليم تيغراي".
وشددت حكومة إثيوبيا، في تصريحات نقلتها قناة العربية، على أن "الوكالات الإنسانية تنقل وقودًا ومعدات إلى تيغراي تستخدمها قوات المعارضة ضده، داعية إلى تشديد الضوابط على المساعدات المنقولة إلى تيغراي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي رفع حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة أن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل 6 أشهر".
وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة 6 أشهر.
وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الأمل في طي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
غير أن الجبهة أعلنت منذ شهرين عن عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، مما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:09 GMT
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