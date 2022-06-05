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https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-الصين-بقرار-واحد-قادرة-على-جعل-الولايات-المتحدة-دون-أسلحة-1063110644.html
إعلام: الصين بقرار واحد قادرة على جعل الولايات المتحدة دون أسلحة
إعلام: الصين بقرار واحد قادرة على جعل الولايات المتحدة دون أسلحة
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الصين بقرار واحد مستعدة لجعل الجيش الأمريكي دون أسلحة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:19+0000
2022-06-05T09:19+0000
الصين
رصد عسكري
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وبحسب التقرير الذي نشرته "فوكس نيوز" فإن الصين قادرة على إيقاف الطائرات الأمريكية عن الطيران بالإضافة لتوقف الدبابات عن العمل وإحداث مشكلات في الاتصالات.وأكد المنشور، أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من إمدادات العالم من المعادن النادرة، وفي الولايات المتحدة نفسها، يكون إنتاج واستخراج هذه المواد محدودا بسبب التشريعات البيئية الصارمة.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في خطاب ألقاه حول السياسة الأمريكية تجاه الصين، إن الولايات المتحدة تعتبر الصين "أخطر تحد طويل الأجل" للنظام الدولي. وفي الوقت ذاته، شدد على أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، بينما تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على مستوى كاف من القدرة الدفاعية.
الصين
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الصين, رصد عسكري

إعلام: الصين بقرار واحد قادرة على جعل الولايات المتحدة دون أسلحة

09:19 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / US Department of Defense / Thomas Mort
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الصين بقرار واحد مستعدة لجعل الجيش الأمريكي دون أسلحة.
وبحسب التقرير الذي نشرته "فوكس نيوز" فإن الصين قادرة على إيقاف الطائرات الأمريكية عن الطيران بالإضافة لتوقف الدبابات عن العمل وإحداث مشكلات في الاتصالات.
وأكد المنشور، أن الصين تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من إمدادات العالم من المعادن النادرة، وفي الولايات المتحدة نفسها، يكون إنتاج واستخراج هذه المواد محدودا بسبب التشريعات البيئية الصارمة.

وإن الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "F-35" ودبابات "M1Abrams" وصواريخ أرض جو كلها مصنوعة من هذه المواد. إن احتكار بكين للمعادن الأرضية النادرة يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. بدوره، حذر السناتور توم كوتون من أن احتياطيات البنتاغون ستستمر لمدة عام كحد أقصى.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في خطاب ألقاه حول السياسة الأمريكية تجاه الصين، إن الولايات المتحدة تعتبر الصين "أخطر تحد طويل الأجل" للنظام الدولي. وفي الوقت ذاته، شدد على أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، بينما تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على مستوى كاف من القدرة الدفاعية.
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