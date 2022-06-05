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https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-شركة-غازبروم-جرمانيا-ستكلف-ألمانيا-5-مليارات-يورو-1063119570.html
إعلام: العقوبات المفروضة على شركة "غازبروم جرمانيا" ستكلف ألمانيا 5 مليارات يورو
إعلام: العقوبات المفروضة على شركة "غازبروم جرمانيا" ستكلف ألمانيا 5 مليارات يورو
أشار تقرير إعلامي إلى أن العقوبات المفروضة على شركة "غازبروم جرمانيا" ستكلف ألمانيا 5 مليارات يورو. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T11:38+0000
2022-06-05T11:38+0000
اقتصاد
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وأضاف التقرير الذي نشره موقع "Welt"، أن هذا المبلغ يشمل إمدادات الغاز بأسعار أعلى ومن موردين جدد بعد أن فرضت روسيا عقوبات على شركات تابعة سابقا لشركة "غازبروم" أو فرعية لها، بالإضافة لتوفير الغاز للمستهلكين.وتابع التقرير أن التوجه لموردين جدد للغاز سيخلق عبئا قويا على الميزانية الفيدرالية، حيث سيتم شراء الغاز بأسعار أعلى.فيما ستخصص باقي التكاليف لملء منشأة التخزين "Rehden" في ساكسونيا السفلى بالغاز. فبحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يجب أن يكون ممتلئًا بنسبة 80%. وفقًا للموقع، هذا ويمكن أن يكون الملء بطيئا للغاية، لذلك ليس لدى برلين وقت لانتظار انخفاض أسعار الغاز، ويجب أن تبدأ العملية الآن.وتحدد الصحيفة، اعتبارا من أكتوبر سيتم فرض رسوم إضافية جديدة على مستهلكي الغاز للتعويض عن التكاليف المتزايدة.هذا ورفضت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية التعليق على التكاليف الإضافية المحتملة لشراء الغاز، متذرعة بأنها أسرار تجارية.
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اقتصاد

إعلام: العقوبات المفروضة على شركة "غازبروم جرمانيا" ستكلف ألمانيا 5 مليارات يورو

11:38 GMT 05.06.2022
© Depositphotos / 63ru78محطة غاز
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Depositphotos / 63ru78
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أشار تقرير إعلامي إلى أن العقوبات المفروضة على شركة "غازبروم جرمانيا" ستكلف ألمانيا 5 مليارات يورو.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "Welt"، أن هذا المبلغ يشمل إمدادات الغاز بأسعار أعلى ومن موردين جدد بعد أن فرضت روسيا عقوبات على شركات تابعة سابقا لشركة "غازبروم" أو فرعية لها، بالإضافة لتوفير الغاز للمستهلكين.
وتابع التقرير أن التوجه لموردين جدد للغاز سيخلق عبئا قويا على الميزانية الفيدرالية، حيث سيتم شراء الغاز بأسعار أعلى.
ووفقا للسلطات، بعد توقف الإمدادات عن شركة "غازبروم جرمانيا" والشركات التابعة لها، تحتاج ألمانيا إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية من الغاز يوميا، والذي سيكلف حوالي 3.5 مليار يورو سنويا، بحسب التقرير.
فيما ستخصص باقي التكاليف لملء منشأة التخزين "Rehden" في ساكسونيا السفلى بالغاز. فبحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يجب أن يكون ممتلئًا بنسبة 80%. وفقًا للموقع، هذا ويمكن أن يكون الملء بطيئا للغاية، لذلك ليس لدى برلين وقت لانتظار انخفاض أسعار الغاز، ويجب أن تبدأ العملية الآن.
وتحدد الصحيفة، اعتبارا من أكتوبر سيتم فرض رسوم إضافية جديدة على مستهلكي الغاز للتعويض عن التكاليف المتزايدة.
هذا ورفضت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية التعليق على التكاليف الإضافية المحتملة لشراء الغاز، متذرعة بأنها أسرار تجارية.
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