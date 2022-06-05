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https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-بايدن-اصطدم-بحالة-من-الذعر-بين-قادة-الاتحاد-الأوروبي-1063104318.html
إعلام: بايدن اصطدم بحالة من الذعر بين قادة الاتحاد الأوروبي
إعلام: بايدن اصطدم بحالة من الذعر بين قادة الاتحاد الأوروبي
أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اضطر إلى مواجهة حالة الذعر بين الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة الذين يسعون لإنهاء الأزمة في أوكرانيا بأي... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T04:42+0000
2022-06-05T04:42+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لمؤلفه ديفيد إغناتيوس، إن نجاحات القوات الروسية في ساحة المعركة أدت إلى ذلك، الأمر الذي أثار قلق الرئيس الأمريكي.وأضاف الكاتب أنه نتيجة لذلك، يبدو أن القادة الأوروبيين هذا الأسبوع "تمكنوا من توحيد صفوفهم" وفرضوا حظرا على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر، ووافقت ألمانيا على تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي ودبابات. يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، ووصف بوتين هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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أخبار أوكرانيا

إعلام: بايدن اصطدم بحالة من الذعر بين قادة الاتحاد الأوروبي

04:42 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اضطر إلى مواجهة حالة الذعر بين الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة الذين يسعون لإنهاء الأزمة في أوكرانيا بأي ثمن.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لمؤلفه ديفيد إغناتيوس، إن نجاحات القوات الروسية في ساحة المعركة أدت إلى ذلك، الأمر الذي أثار قلق الرئيس الأمريكي.
وكتب إغناتيوس قائلا: "كانت المهمة الأكثر إلحاحا لبايدن تهدئة الحلفاء الأوروبيين المذعورين الذين كانوا يتحدثون عن السلام بأي ثمن، خائفين من تكاليف الصراع الذي طال أمده".
وأضاف الكاتب أنه نتيجة لذلك، يبدو أن القادة الأوروبيين هذا الأسبوع "تمكنوا من توحيد صفوفهم" وفرضوا حظرا على استيراد النفط الروسي عن طريق البحر، ووافقت ألمانيا على تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي ودبابات.
يذكر أنه منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، ووصف بوتين هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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